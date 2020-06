Image copyright Getty Images Натпис на слици Новооткривена врста слична је свињском групу који се глобално проширио 2009. године

Научници у Кини су открили још један вирус грипа, који има потенцијал да изазове пандемију.

Носиоци вируса су свиње, а заражавају се људи, наводе научници. Они су забринути да би вирус могао да мутира тако да постане лако преносив са човека на човека и изазове глобалну пандемију.

Иако вирус у овом тренутку не представља проблем, научници истичу да „има све карактеристике" вируса високе прилагодљивости, због чега је потребно пажљиво праћење.

Вирус је нов, па би људи могли да буду мало или нимало имуни.

У закључцима које су научници изложили у стручном часопису Proceedings of the National Academy of Sciences, каже се да је потребно увођење мера контроле вируса у свињама, као и помно надгледање радника у сточној индустрији, и то што пре.

Претња пандемије

Новооткривени вирус грипа сврстава се у сам врх списка инфективних болести које научници прате, док свет покушава да изађе на крај са актуелном пандемијом корона вируса.

Претпоследња пандемија грипа у свету био је свињски грип који је 2009. избио у Мексику.

Он није био тако смртоносан као што се у почетку мислило, јер су многи старији људи већ имали имунитет, вероватно јер је вирус био сличан вирусима којима су претходно били изложени.

За тај вирус, под називом А/H1N1pdm09, људи данас примају вакцину сваке године. Новооткривени вирус који је пронађен у Кини сличан је свињском грипу из 2009. године, али је нешто другачији.

За сада, вирус не представља велику претњу, али професор Кин-Чов Чанг и његове колеге који су га проучавали кажу да на овај вирус треба обратити пажњу.

Вирус, који научници називају G4 EA H1N1, може расти и множити се у ћелијама које поплочавају људске дисајне путеве.

Докази о недавној инфекцији пронађени су код радника у кланицама и сточној индустрији у Кини.

Чини се да вакцине против грипа не штите од овог вируса, мада би се могле прилагодити, уколико то буде потребно.

Професор Кин-Чов Чанг, који ради на Универзитету у Нотингему, Велика Британија, рекао је за ББЦ да „корона вирус нас тренутно окупира, и то са добрим разлогом, али не смемо да изгубимо из вида друге, потенцијално опасне вирусе".

Иако овај новооткривени вирус не представља директан проблем, Чанг каже да га „не треба игнорисати".

Професор Џејмс Вуд, шеф Одељења за ветеринарство на Универзитету у Кембриџу, рекао је да научни рад у којем је представљен овај вирус представља „важан подсетник" да смо стално у опасности од појаве нових патогена.

Додаје и да узгајање животиња, са којима људи имају чешћи контакт може бити извор пандемијских вируса.

