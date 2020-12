Холивуд и Србија: Како је Памела Андерсон промовисала изложбу у Београду

Поред Мијајловић, на изложби Претварам груди у дрвеће, китове и океане (I turn boobs into trees and whales and oceans), радове представља и Нуша Херванс, уметница из Словеније.