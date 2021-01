Хип хoп и књига „Репотписани": Како је Србија добила први „реп буквар"

Ко је све ту?

Шкабо - Савана

Како је књига настала?

Разноврсност

Фурио Ђунта - 14. септембар

Промене

Међу првим групама били су Бадвајзер, Who is the best и Робин Худ, али је први пробој међу ширу публику направио Гру албумом Да ли имаш право? из 1995. године.