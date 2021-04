Корона вирус, Србија и вакцине: Шта се дешава са кампањом за масовну имунизацију - „не треба тужно, него да пружи наду"

Шта кажу бројке?

Нема места политици и поделама

Циљна група? Сви

Како иде вакцинација државних службеника

Јавне личности у кампањи

Позитивна, а не тужна прича

Као добар пример наводи кампању позоришта у Лондону која очекују да ће се одређени број Британаца вакцинисати до краја јула и најављују отворена позоришта у августу и септембру, уз слоган The wait is over (Чекање је готово).