Десет година без Ејми Вајнхаус: „Рекла сам ти да доносим невољу“

Концерт у Београду: Рањена лавица пред рефлекторима

А није да нас није упозорила, певајући You Know I'm No Good.

Стара душа

Главни утицај на албум Back to Black су женске соул групе из шездесетих попут The Supremes, The Marvelettes и The Ronnettes.