Србија, музика и Ролингстонс: Како је Чарли Вотс обликовао генерације бубњара

„Џентлмен за бубњевима"

„Вотс је био кичма бенда"

„Свирао је у тренутку"

Живот Чарлија Вотса

Учествовао је у стварању култних песама попут (I Can't Get No) Satisfaction,Jumpin' Jack Flash,Get Off My Cloud и Sympathy for the Devil.