Интернет, Фејсбук и Инстаграм: Како би живот у Србији изгледао после годину дана без друштвених мрежа

Пре 1 сата

Привреда - мале фирме, буџет за маркетинг и инфлуенсери

Психологија - допамин, ФОМО и шта са вишком времена

Колико су мреже свима значајне показује и то што су научници осмислили ФОМО ефекат ( fear of missing out /страх од пропуштања информација или прилика).

Касније су почели да ничу нови акроними - ФОЛО (fear of living offline/страх од живота офлајн) и ФОНК (fear of not knowing/страх од незнања).