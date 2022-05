Готик супкултура у Србији и музика: Црно, па се и те како види, чује и траје

Како је све кренуло?

Иако је музичка критика знатно раније сковала термин готик рок, овај музички правац, изузетно важан за саму супкултуру, дефинисали су управо пост-панк бендови Joy Division, Bauhaus, Siouxie and the Banshees, The Cure и други актуелни састави.