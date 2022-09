Међународни дан једнаких зарада: Зашто жена ради 35 дана дуже да би зарадила плату мушкарца у Србији

'Забранили су ми да причам о плати са колегама'

Зашто су жене и даље мање плаћене него мушкарци?

Глобално, жене на кућне послове троше три пута више времена него мушкарци, док на плаћеним ангажманима имају од 16 до 35 одсто мању зараду, показало је истраживање УН-а о утицају пандемије корона вируса на жене (Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women) за 2020. годину.