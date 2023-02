Прича о јапанским стриповима: како су манге одушевиле младе читаоце и победиле Загора

Пре 38 минута

О мангама и „обичним стриповима"

Како су манге стигле у Србију?

Одакле почети?

„Али манге које апсолутно обожавам су Nausicaa of the Valley of the Wind, ремек дело Хијаоа Мијазакија - најпознатијег аниме аутора на свету, освајача Оскара - и Lone Wolf and Cub, један од најбоље написаних и нацртаних стрипова на планети… Ако не и најбољи"