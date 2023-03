Југославија и историја: Атентат на турског амбасадора, једина међународна терористичка акција у СФРЈ

Одговорност за напад преузела је милитантна група „Борци за извршење правде због геноцида над Јерменима" ( Justice Commando for Armenian Genocide - JCAG), чији су чланови годинама учествовали у бројним терористичким нападима на турске дипломате.

Мотиви иза атентата

Напади се приписују радикалним националистичким групама „Јерменска тајна армија за ослобођење Јерменије" (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - АСАЛА) и „Борци за извршење правде због геноцида над Јерменима" (ЈЦАГ).