Србија и музика: Преминуо Душко Гојковић, легендарни џез трубач

Пре 9 минута

У богатој каријери објавио је велики број албума, а издвајају се: Soul Connection, Bebop Citi, Balkan Connection, Balkan Blue, In My Dreams, Samba do Mar (2003) i A Handful of Soul, Samba Tzigane и Latin Haze.