Бритни Спирс, музика и познати: Да ли је тренутак да преиспитати наслеђе поп певачице

Ник Левин

ББЦ Култура

Пре 26 минута

Аутор фотографије, Alamy

Ослобађање од законски наметнутог старатељства над Бритни Спирс била је међу најзначајнијим вестима у поп култури у 2022. години, а певачицин сваки покрет и даље привлачи пажњу медија.

Спирс је звезда која подстиче јединствену посвећеност - њени обожаватељи су толико лојални да су покренули друштвени покрет #ОслободитеБритни (#FreeBritney) како би скренули пажњу света на старатељство, због кога певачица није могла да доноси одлуке у личном и пословном животу више од 13 година.

Ограничавајући правни аранжман, који је Спирс описала као „злостављачки", наметнут јој је због бриге родитеља и менаџера за њено ментално здравље, окончан је у новембру 2021, чиме јој је предата контрола над личним животом и каријером.

У јуну 2022, Бритни се удала за Сема Ашгарија, са ким се забављала шест година, а затим се у августу вратила на топ листе с песмом Hold Me Closer, блиставом сарадњом са Елтоном Џоном у којој се спајају елементи његових класичних хитова попут Tiny Dancer, Don't Go Breaking My Heart и The One.

Песма је стигла до места број шест на америчкој топ листи и трећег места на британској топ листи синглова, чиме је постала најбоље пласирани сингл на оба ова тржишта у последњих десет година.

Ако песма Hold Me Closer делује као прорачунати повратак - то је високопрофилни дует са рефреном који звучи познато - она је такође и веома узбудљива.

Чак и ако се не испостави да ова песма најављује повратак снимању нових песама и наступима уживо за Бритни Спирс, која у овом тренутку није дужна да се доказује ником сем себи, она представља прилику да преиспитамо њено музичко наслеђе.

Њој најчешће нису признате заслуге - у посебно суровој критици њеног другог албума Oops!... I Did It Again из 2000, она је описана као „права 'табула раза', нацифрана луткица испрограмирана да задовољи што је више могуће различитих фанова и њихових фантазија."

Али 25 година након пробоја са Baby One More Time, иконичним деби синглом, који је најавио ново златно доба тинејџерског попа, није претеривање назвати Бритни Спирс најутицајнијом поп звездом њене генерације.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, У почетку описана као „нацифрана луткица", Бритни се доказала као певачица, извођачица и као једна од најутицајнијих поп звезда њене герације

Многи извођачи, од Лејди Гаге, која ју је описала 2009. као „најпровокативнијег извођача тренутно" до Лане дел Реј, сматрају ју је инспирацијом.

„Постоји нешто код Бритни што ме је привукло њеној музици," рекла је Дел Реј 2021, „и начин певања и то како изгледа".

Недавно, веома цењена јапанско-британска кантауторка Рина Савајама изјавила је да је Бритни била прва певачица, чија музика ју је освојила.

Сетила се како је гледала спотове Бритни Спирс као мала и да је мислила: „Желим да ми буде старија сестра".

Њени спотови су могли да буду високо буџетни концепти попут оног за песму Lucky, у коме игра усамљену холивудску глумицу или кокетну стјуардесу (Toxic), али у синглу Stronger из 2000, показала је да може да држи нашу пажњу ни са чим више од плесних покрета и једноставних реквизита попут столице и штапа.

Шведска канауторка Тове Старк је потпуно искрена када одговара на питање како ју је Спирс инспирисала као музичарку.

„О боже, на толико пуно начина," рекла је она за ББЦ Културу.

„Подстакла је можда код мене нездрав нагон за популарношћу, жељу да у потпуности будем поп принцеза чистог срца. Њен глас, начин на који плеше, плава коса … све су то били утицаји."

Погледајте видео о томе чему нас учи случај Бритни Спирс:

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Čemu nas uči slučaj Britni Spirs

Без страха

Спирс је дугогодишња ЛГБТКју икона, чије енергичне кореографије су инспирисале савремену драг сцену.

Џонберс Блонд, дрег перформер из Северне Ирске, финалиста у последњој сезони британске верзије ријалити шоуа Ру Полов Дрег рејс (RuPaul's Drag Race) каже да су га посебно фасцинирала два наступа Бритни Спирс на додели МТВ видео музичких награда.

Спирс је 2000. извела сплет песама (I Can't Get No) Satisfaction и Oops!... I Did It Again, током кога је показала како доминира сценом и колико су њене кореографије прецизне.

Следеће године, извела је песму I'm A Slave 4 U, а око њених рамена био је обавијен живи питон.

„Мислим да ме је инспирисала неустрашивост током та два наступа на МТВ наградама," каже Блонд.

„Ако желите да наступате као дрег краљица, морате да буде неустрашиви, чак изаћи из куће обучен као жена је храбро, а Бритни је то сигурно."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, На додели МТВ награда, Бритни је приредила легендарни наступ, када је извела "I'm a Slave 4" U са бурманским питоном обавијеним око врата

Па зашто је, уз похвале извођача који су кренули њеним путом, Бритни Спирс и даље помало потцењена?

Делимично, то је последица онога што можемо назвати „причом томе како је постала звезда".

Док је одрастала у градићу Кентвуду у држави Луизијана, која је део америчког такозваног библијског појаса, Спирс је показала невероватан таленат за певање и склоност ка наступу.

„Била сам у свом свету. Схватила сам шта желим да радим као веома мала," објаснила је она у великом интервјуу магазину Ролинг Стоун 1999.

Са 12 година, после учешћа у неколико избора за нове звезде, попут Потраге за звездама, и пар снимљених реклама, Спирс је добила улогу у емисији „Клуб Микија Мауса", веома одмереној музичкој емисији, где је певала и играла поред будућих звезда као што су Џастин Тимберлејк, Кристина Агилера и глумац Рајан Гослинг.

Али када је започела соло каријеру 1998, четири године после укидања емисије „Клуб Микија Мауса", назив „маускетирка" се код ње дуже задржао него код било кога од њених колега из истог серијала.

Можда је објашњење да је њен успон у другој половини деведесетих био толико вртоглав да медији нису могли то да разумеју како треба.

Њен неодољиви деби сингл ...Baby One More Time, коју је написао и продуцирао Макс Мартин, шведски музички геније, који је до данас написао више хитова за Билбордову топ листу него било ко други, сем Џона Ленона и Пола Мекартнија, није био само хит, већ и поп културни феномен.

Томе је припомогао незаборавни видео у коме је Спирс одабрала да носи школску униформу, а овај изглед често тумаче као веома сугестиван, али који такође одражава њене године - овај сингл је постао једна од најпродаванијих песама свих времена.

Њен албум, такође назван ...Baby One More Time до сада је продат у 26 милиона примерака широм света, након хитова попут Sometimes и (You Drive Me) Crazy.

„Када је ...Baby One More Time објављен, тржиште, посебно у Америци, било је засићено звуком бој бендова," приметио је Алим Кераџ, новинар који пише о музичким, културним и ЛГБТ темама.

„Мислим да од времена Мадоне није се појавила женска поп звезда која се лансирала ка врху на тај начин."

Током 1999, Сприс је толико била успешна да је могла да започне Baby One More Time турнеју, у оквиру које је наступила у 56 градова широм Северне Америке, али њена популарност је била обележена извесном дозом презира.

Зато што је била превише млада и није написала ниједну песму на албуму, било је сувише једноставно отписати је и дехуманизовати је као „поп луткицу".

„Не сумњам да је у почетку Макс Мартин имао огромну улогу томе како је …Baby One More Time звучао," Кераџ одговара, „међутим, начин на који она носи песму, дубина гласа и извођење је искључива заслуга Бритни. Она контролише ту песму."

Према Кераџу, умањивање креативног залагања Бритни Спирс је додатно појачано отровном комбинацијом сексизма и eлитизма.

„Од самог почетка, за Бритни у медијима су говорили да је 'глупа' или да је 'с дна каце'", каже он.

Понекад је снобовштина била веома видљива, употпуњена снисходљивом мизогинијом - у рецензији њеног албума у магазину Ролинг Стоун пише да је насловна песма успела да „ефикасно претвори ову бившу 'маускетирку' рођену у маленом граду у Луизијани у режећу провокаторку, због чијих година можете да заглавите у затвору."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Након што је започела каријеру као тинејџерска звезда, Спирс је усавршила вокалну технику и написала је неке од песама које изводи, инспиришући звезде попут Лејди Гаге и Чарли ЕксСиЕкс

Пошто се пробила на сцену крајем деведесетих, у завршном делу ере којом су доминирали снажни вокали попут Селин Дион и Мараје Кери, јединствени глас Бритни Спирс је нажалост често потцењен.

Кераџ указује на њен зрелији трећи албум Britney, на коме је прихватила ар ен би звук на песмама попут I'm A Slave 4 U или софт рок у песми I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, што је тренутак у коме је исказала њен вокални стил.

„Она гласом иде ка све шапутавијим текстурама, игра се са различитим звуковима које је у стању да дочара како би подигла песму на већи ниво," Кераџ каже, поредећи ту фазу са Кајли Миног и Џенет Џексон.

„По мом мишљењу," додаје он, „њена способност да користи глас као глумица, да преузима различите тоналитете, дубине гласа и вибрације, говори да не постоји нико ко то може да уради сем ње."

Ову процену њених вокалних способности дели и Ендру Ват, продуцент који је радио са њом на овогодишњем дуету са Елтоном Џоном, Hold Me Closer.

„Просто не можете да верујете како она добро слаже њен глас и да је у стању да пева два гласа, што је једна од најтежих ствари које можете да урадите, изјавио је он за Гардијан у августу, додавши:

„Она врло добро зна када је снимљена најбоља деоница. Она је преузела потпуну контролу."

Како је пронашла свој глас

Како је Бритни Спирс напредовала у каријери, преузела је више контроле у прављењу музике од самог почетка креативног процеса.

Кераџ каже да је имала склоност да проналази сараднике, који би „пореметили статус кво актуелне поп музике" - попут инвентивног ритам и блуз дуа Нептунс (Тhe Neptunes), који су продуцирали њен хит с почетка 2000-их I'm a Slave 4 U и Boys и Мобија, са којим је снимила песму Early Mornin' инспирисану тренс музиком.

Ова песма се појавила на њеном четвртом албуму In the Zone, на коме је написала осам од 12 песама, међу којима је предивнa сведена балада Everytime.

„Видео за ту песму се вртео стално МТВ-у кад сам имала 11 година и сећам се како ми је било криво због ње," каже Старк, указујући на стихове који говоре о кајању, као и видео у коме је приказана тамна страна славе.

„Кад чујем ту песму сада, лоше се осећам због ње."

In the Zone је био још један корак напред за Спирс, али врхунац њеног опуса се десио четири године касније са албумом Blackout из 2007, невероватно иновативној плочи, коју потписује као извршна продуценткиња.

На њему су се налазили велики хитови попут Gimme More и Piece of Me, али Blackout није само донео револуционарну продукцију у којој су спојени техно, ЕДМ и дабстеп (тада веома нови жанр); на њему је Бритни Спис исказала неустрашивост.

Piece of Me, песма која се безобзирно поиграва са негативним стереотипима о певачици, који су владали у то време, позивала се на певачицино искуство као ретко која поп нумера.

„Не сматрам да је штетно што радим и што сам мама," пева Бритни у овој песми.

„А поред ношења детета по цео дан, одлично зарађујем." („Guess I can't see the harm in working and being a mama. And with a kid on my arm, I'm still an exceptional earne".)

Није било важно што Спирс није написала ову песму, све што је било неопходно рећи, она је урадила самом тим што ју је отпевала.

Можда ће вас занимати и овај видео:

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Bitboksom do boljeg mentalnog zdravlja

Blackout је подигао лествицу високо, али током читаве каријере Бритни Спирс је показала таленат за одабир одличних песама.

„Да ли сте преслушали њене албуме? Њене песме су веома интелигентне," рекла је Чарли ЕксСиЕкс, кантауторка која нагиње авангардном попу, у интервју 2014. године.

„Њене песме су осмишљене на потпуно невероватан начин, мислим да је њена музика врло интересантна и промишљена."

У фебруару 2008, три месеца после објављивања албума Blackout, над певачицом је без њеног пристанка успостављено старатељство, које је трајало 13 година.

Током овог периода, она је објавила четири албума: Circus (2008), Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) и Glory (2016).

Иако је звук на албуму Femme Fatale био спектакуларан, а са овог издања су објављени синглови Hold It Against Me и Till the World Ends, може се тврдити да је само Glory био дело у коме је Бритни потпуно унела себе.

„Веома пажљиво бирам са ким радим и научила сам током времена да кажем не," изјавила је она за магазин Њу мјузикал експрес, по објављивању албума Glory."

„Волим да удовољавам људима, тако да ми је то није било лако да то радим, чак и ако ми се нешто не свиђа, ја ћу пристати, како би усрећила ту другу особу. Сад сам одлучила да овај албум буде у потпуности у складу са мојим жељама. Била сам веома себична у том смислу."

Међутим, њену каријеру између 2013. и 2017. није само обележила чувена резидентура у Лас Вегасу, где је наступила 248 пута, што није представљало само успех на благајнама због зараде од 137,7 милиона долара, већ је утицало на ревитализацију помало устајале репутацију овог града.

Пошто је Бритни Спирс привукла огроман број људи у Лас Вегас, многе савремене поп звезде, попут Лејди Гаге, Адел и Џенифер Лопез су потписале уносне уговоре за наступе у овом граду.

Ма колико овај серијал био утицајан међу поп звездама, не треба заборавити да је Спирс наводно наступала под принудом.

У августу 2022. објавила је линк на Твитеру који садржи двадесетдвоминутну гласовну поруку у којој је нагласила колико је „обесхрабрујуће" искуство било живети и радити у складу са оним што су јој наметнули старатељи.

„Знам да су моји наступи били ужасни," описала је она каријеру у Лас Вегасу. „Била сам попут робота."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Бритни Спирс је стеткла лојалну подршку, пошто су многи њени фанови учествовали у „Ослободите Бритни" покрету

Ово не би требало да засени низ успешних наступа с почетка каријере и на турнејама и у музичким спотовима.

И ако нас је покрет #FreeBritney нечему научио о Бритни Спирс, то је да она не мора пуно да прича да би људи стварно навијали за њу.

„Од самог почетка, осећао сам да је она посебна и другачија у односу на друге поп звезде," каже Старк.

„Мислим да многи се исто тако осећају. Из неког разлога, просто делује вам као да је познајете."

Кераџ тврди да преовлађујућа саосећајна реакција јавности на детаље о старатељству над њом је још један доказ њеног трајног утицаја.

„Бритни Спирс је део популарне културе, зато што она обухвата сваки аспект модерне познате личности," објашњава он.

„Она је амерички сан, њена прича је упозорење свима, затим искупљење, а на крају симбол ослобађања."

Не постоји могућност да се она икада повуче из јавности - следеће године биће објављени нецензурисани мемоари у којима је обећала да ће се бавити „догађајима у животу о којима нисам могла отворено да говорим".

Из тог разлога, чак иако се њен повратак на топ листе 2022. испостави као случајни успех, а не предзнак великих ствари које ће се десити у будућности, место Бритни Спирс у поп пантеону је у потпуности загарантовано.

Погледајте и овај видео:

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Romi i muzika: Aleksandrina i Silvijina priča