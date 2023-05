Тина Тарнер и музика: Како се Београд сећа рокенрол хероине и њених концерата

Пре 1 сата

Рокенрол краљица, како су је многи звали, преминула је 24. маја. 2023. оставивши иза себе бројне награђиване албуме и прегршт антологијских хитова, попут The Best, What's Love Got to Do with It?, Steamy Windows, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, GoldenEye...