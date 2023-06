Телевизија и Секс и град: „Серија која је први пут отворила много тема о којима се није причало раније"

Пре 36 минута

Ко су Кери, Миранда, Шарлот и Саманта

Мода, као лик за себе

„Промискуитет"

После завршетка серије, снимљена су и два филма Секс и град (2008.) и Секс и град 2 (2010.), а наставак серије „Управо тако" (And Just Like That) поделио је критичаре.