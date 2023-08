Образовање и Србија: Да ли деца треба да знају да читају и пишу пре поласка у школу

Вежбајте концентрацију, не читање

'Радите на васпитању, не на читању'

Предшколско није школа

Према америчкој студији Little to Gain and Much to Lose из 2015. године, очекивања у друштву о томе шта деца треба да уче у вртићу су се променила, односно да је све мање учења заснованог на игри.