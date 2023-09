ЛГБТ и Србија: Небинарни људи у српском језику - он, она или они

Нема званичног решења

Oн, она или они

'Језик увек нађе начин'

Како живе небинарни људи у Србији?

Словеначки и хрватски немају званично решење

У раду хрватских стручњака Speaking about people of non-binary sex/gender in Croatianнаводи се да се заменица they не може превести са они.