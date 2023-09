Драгољуб Замуровић, фотографија и историја: Дневник патње, ратова и сукоба у бившој Југославији

Пре 42 минута

9. март и 'милосрдни полицајац'

Рат у Хрватској и 'правити се Енглез'

У подруму и ван њега

Изашао сам из аутобуса и почео „hi, hello", правио се Енглез, почео са сликањем и нико ми ништа није рекао, мислили су да смем.

Опсада Сарајева и залутала бомба

Неџарићи

Сребреница и Братунац

'Не могу да спавам од стрељања'

Милошевићи и Клаудија Шифер

Косово и бомбардовање

'Чији си ти'

Срећом појави се Имре, схвати о чему се ради и каже „hello Art, how are you (здраво Арт, како си)", а они су њега знали пошто је често био на Косову.