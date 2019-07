Image copyright Getty Images Натпис на слици За Путинове обожаватеље

„Погледајте ме!"

Мајица са слоганом буквално изражава став. Популарне су на модним пистама, али ван њих. Сви смо их видели, а многи од нас их чак и носе.

Слган компаније Најк „Just Do It" или реченица „Ево како изгледа феминисткиња" - ове поруке могу да открију много о идентитету оног ко их носи: могу нам рећи ко је или ко жели да буде и открије његова надања, снове и политичке ставове.

Новинар и водитељ Мајкл Розен открива шта нас наводи да рекламирамо властите мисли на грудима.

Ко је измислио одећу са слоганима?

Тешко је указати на тачан тренутак када су речи први пут почеле да се носе, али знамо да је 1948. године слоган „Урадите то са Дјуијем" штампан на мајицама за децу. Дјуи са мајице је био Томас Е. Дјуи - републикански кандидат за председника Сједињених Америчких Држава.

Како се технологија развијала, постало је лакше правити мајице са слоганима и њихова употреба постала је распрострањенија.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Британске сифражеткиње носиле су слогане 1908. у борби за право жена да гласају, али не на мајицама

А онда, шездесетих и седамдесетих, појавила су се слова која сте могли сами да нанесете на текстил пеглом: био је то кључни тренутак, каже модна историчарка Амбер Бучхарт. Ово је омогућило свима да „веома, веома брзо на мајицу ставе веома личну поруку."

Они који су желели да стварају властите слогане код куће одједном су добили могућност да остваре идеје.

Политички слогани

Седамдесете су биле „прекретница" за мајице са политичким слоганима, каже Амбер.

Чланак из 1973. у америчком дневном листу Њујорк тајмс говорио је о мајицама као „медијуму за преношење порука" и као пример навео мајицу инспирисану Вотергејтом, „Ја сам демократа, не озвучуј (гњави) ме".

А у Великој Британији, легендарна модна креаторка Кетрин Хемнет фотографисана је раних осамдесетих поред тадашње премијерка Маргарет Тачер у мајици са натписом „58 одсто њих не жели Першинг" - што се односило на ваздушну базу у Великој Британији у којој је било складиштено скоро сто ракета.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мајице са ликом револуционара Ернеста Че Геваре су популарне широм света

„Хемнет је желела да створи транспарент који је истински једноставно прочитати [...], као и да моду претвори у медијум за изражавање политичких ставова", каже Карин Френклин, коментаторка модног идентитета.

Ови примери су претече савремених политичких слогана: постоји ли озлоглашенији од Трамповог слогана „Начините Америку поново великом" који је обележио кампању за америчке председничке изборе 2016. године?

Протестни слогани

Већина мајица са слоганима изражава „протест против доминантних културолошких перспектива", каже Карин, а „слогани су начин на који маргинализоване групе могу да буду примећене."

Мајица са натписом „Овако изгледа феминисткиња" изнела је питање једнакости жена у јавност, па чак и у Доњи дом британског парламента кад су је носиле разне политичарке високог профила.

Слоган „Црна сила" представља још један пример како што сте више маргинализовани, то мајица постаје важније средство које вам помаже да будете виђени, као и да вас чују.

Image copyright Getty Images Натпис на слици „Не једем месо", порука на грудима

„Доста треће стране" био је покрет који је критиковао британски таблоид Сан због фотографија жена у топлесу које су увек објављиване на трећој страни листа.

И успело је - те мајице могле су да се виде свуда, кампања је почела да добија на тежини и Сан је на крају одустао од фото-модела на трећој страни.

Карин каже да слоганима можете и да „преотмете речи чија је намена да повреде и преузмете право на њих - практично их неутралишете, одузмете моћ онима који желе да повреде друге."

То би могло да важи за многе мајице на којима су написане увреде.

Трибални слогани

Амберина мајица на којој стоји натпис „Beatlemania" подсетник је на неке од најранијих примера слогана и њихове употребе као рекламне робе и „обележавања припадности племену".

Мајица са именом бенда или музичког фестивала на ком сте били, демонстрира припадност - ви сте део клана или покрета.

Image copyright Getty Images Натпис на слици „Ти си чаробњак, Хари"

За девојачко вече, девојке носе мајице с исписаним текстом „Девојачка журка!" како би показале да припадају одређеној групи - или чак „Младино племе".

Сувенир-мајице са одмора често поклањамо члановима породице који нам баш и нису омиљени, али служе и као подсетник на места на којима смо били.

Слогани као што су „Here Today, Gone To Maui" или „Ја срце Њујорк" обавештавају друге са којим племеном се поистовећујете и где осећате да припадате.

Шаљиви слогани

Слогани напросто могу бити забавни, а многи мајице користе као прилику да поделе са другима пошалице и игре речима.

Јесте ли икад видели поносног оца како носи мајицу са натписом: „Овако изгледа један феноменалан отац"?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Понекад је добро себе не схватати преозбиљно...

Ту су и „Надао сам се борби умова али видим да си дошао ненаоружан" и „Иза сваког великог мушкарца... стоји жена која преврће очима."

Има и оних ироничних слогана, попут „Мрзим мајице са смешним слоганима".

Имена брендова

„Осамдесете су дефинитивно биле деценија када се трошило, деценија у којој смо почели да примећујемо и купујемо брендирану спортску робу и дизајнерски џинс", каже Амбер.

Бренд и лого почели су да избијају у први план и ова гардероба долазила је са вишом ценом, иако је сам производ практично остао исти.

Облачећи ове ствари - ми рекламирамо брендове као што су Најк и Адидас, али се и приклањамо начину живота који ти брендови промовишу.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Колико би платио да те рекламирам на торзоу?

Ако упадљиво носимо гардеробу са потписом Келвина Клајна, можда је наш начина живота опуштен и слободан и имамо „тело спремно за плажу" ...

Или можда несвесно стављамо до знања да нисмо више кул и у тренду као што смо мислили да јесмо.

Зашто су слогани толико популарни данас?

Део разлога зашто видимо овај скок у популарности одеће са слоганима, каже Амбер, јесте „због поларизоване природе политике у овом тренутку".

Она каже да живимо у временима у којима „људи постају веома племенски оријентисани и желе моментално да се изјасне којој страни припадају".

„Слоган је заиста добро средство да се прескоче све претпоставке које нека особа може да има о вама. Омогућава да одаберете изравну поруку коју желите да пренесете", каже Карин.

Image copyright Getty Images Натпис на слици „Нуклерана енергија? Не, хвала" - слоган који повезује много људе на свету

А онда је ту и утицај друштвених мрежа.

На неки начин може се рећи да су мајице са слоганима претече друштвених мрежа: моментално преносе неки сентимент у најкраћој могућој форми.

Сада, наравно, имамо Твитер и друге друштвене платформе, тако да смо навикнути да то радимо сваки дан - плус „за Инстаграм нема нечега приступачнијег " од речи на одећи, каже Амбер.

Хоће ли слогани остати са нама трајно?

Апсолутно!

„Мислим да су они једно предивно средство", каже Карин.

„Они су прилика да кажемо нешто о себи, а да не морамо да отворимо уста."

Image copyright Getty Images Натпис на слици Неки логои су постали класика - попут логоа Ролингстоунса

Амбер је сагласна: тренд се можда неће задржати дуго у области високе моде, али „уради-сам природа мајице и идеја да можете брзо да пренесете поруку биће присутна још много година."

„Сама мајица са слоганом сасвим сигурно никад неће изумрети", каже она.

Овај чланак је адаптиран из емисије са ББЦ Радио 4 Од уста до уста.