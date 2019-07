Папагај који је доказао да не плешу само људи

Грудвица је ђубасти папагај који је постао интернет сензација 2009. године, када је на Јутјубу објављен видео његових плесних вештина.

Анируд Пател са Туфтс Универзитета истраживао је скоро савршен осећај за ритам овог папагаја.

Он и његов тим објавили су ново истраживање о Грудвици и његовој способности да изведе 14 различитих плесних покрета.

Проучавали су снимак из 2009. године, када је Грудвица ђускао уз песму „Girls Just Want to Have Fun" Синди Лупер и песму групе Queen „Another One Bites the Dust".

Ако сте мислили да само људи могу да плешу - треба ово да погледате.