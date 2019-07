Image copyright AFP Натпис на слици Спејси је оптужен за неколико сексуалних преступа

Тужиоци америчке државе Масачусетс одбацили су оптужбе против Кевина Спејсија.

Спејси (59) је оптужен да је сексуално злостављао тинејџера у једном бару у Нантакету 2016. године.

Међутим, оптужбе за напад су одбачене јер је момак који је тужио глумца одбио да сведочи о несталом телефону, за који је одбрана рекла да може да докаже невиност глумца.

Спејсија су тужили за неколико сексуалних преступа, што је резултирало кривичном пријавом.

У тврдњама које датирају од пре три године наводи се да је Спејси частио пићем тинејџера, а потом га напао у бару у Нантакету.

Суд је наложио момку који је тужио Спејсија да овог месеца сведочи, након што је изјавио да је изгубио телефон који је користио у ноћи када га је глумац наводно напао.

Спејсијеви адвокати оптужили су га да је обрисао поруке и рекли да се тај телефон може искористити у доказивању невиности њиховог клијента.

Међутим, младић се позвао на Пети амандман и одбио да сведочи.

У саопштењу које је објављено у среду, тужилаштво Округа Кејп и Ајланда пише да их је недоступност сведока који се жалио довело до одлуке да одустану од случаја.

Тужилац је почетком месеца рекао да одбацује грађанску парницу против глумца.

Адвокат оптуженог глумца Мајкл Гарабедијан је у изјави написао да је његов клијент показао велику храброст у тешким околностима које су га снашле.

Оптужбе на рачун Спејсија су се десиле када га је један глумац оптужио за сексуално узнемиравање када је имао 14 година. Кевин Спејси је тада имао 26.

Спејси се извинио због неприкладног понашања и немилог дођаја којег не може да се сети.

Због других оптужби о недоличном понашању, оскаровца су избацили из популарне Нетфликсове серије Кућа од карата, а сцене у којима он игра у филму Аll the Money in the World су исечене.

Овај случај је један од малобројних кривичних пријава које су се догодиле након покрета #МеТоо.