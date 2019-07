Image copyright Getty Images Натпис на слици Крафтверк је тренутно на европској турнеји

Немачки електро-поп пионири, група Крафтверк добила је на суду битку за ауторска права због дела песме Метал на Метал (Metal On Metal) из 1977. године коју је користила Сабрина Сетлур у песми Само ја (Only me).

Европски суд правде донео је одлуку да музичари не могу да користе делове песама других извођача без претходно добијене дозволе,

Крафтверк је ступио у акцију против хип-хоп продуцената Мозеса Пелама и Мартина Хаса 1999. године.

Оваква одлука суда имаће велики утицај на музичку индустрију, јер од сада сваки део песме мора да ауторизује онај који ју је продуцирао.

Ралф Хутер и Флоријан Шнајдер Еслебен су продуцирали песму Metal On Metal, која се налази на њиховом албуму Транс-Европа Експрес (Trans-Europe Express).

Image copyright Getty Images Натпис на слици Кети Пери је такође прекршила закон о ауторским правима

Суд је такође пресудио да дозвола није потребна, уколико је део песме прерађен толико да се значајно разликује од оригинала.

Немачки Савезни суд је 2012. године, пресудио је да се песма Сабрине Сетлур више не промовише, јер крши ауторска права.

Ипак, 2016. године немачки Уставни суд, одлучио је да је кршење ауторских права у том случају занемарљиво и да Крафтверку није нарушена уметничка слобода.

Случај је, након жалбе, завршио на Европском суду правде.

Флоријан Дрике, председник синдиката немачких музичара рекао је да је суд „јасно ставио до знања да је произвођачу фонограма дозвољено да одобри или забрани дуплирање истог под одређеним условима и да под одређеним условима кратке аудио секвенце може да користи трећа страна".

Додао је да је суд створио критеријуме о томе када узимање делова песама утиче на слободу уметника.

„Тумачење нових критеријума Европског суда правде је у току", рекао је.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Песма бенда Meatloaf „I Would Do Anything For Love" је велики хит

У међу времену, бенд Митлоуф (Meatloaf) постигао је споразум око ауторских права за хит I Would Do Anything For Love.

Случај је покренула продукцијска кућа Ендорс мјузик 2017. године на Федералном суду у Калифорнији, због тога што је то песма Џона Данмора Синклера и Мајка Молине, Све за тебе (Anything for You).

Детаљи нагодбе нису обелодањени.

На суду се нашла и Кети Пери због песме Dark Horse, јер наводно садржи мањи део туђе нумере.

Пери је, током суђења које је трајало недељу дана, доставила доказе тврдећи да никада није чула песму извођача Флејм, Joyful Noise.

Певачица се понудила да изведе песму у судници, пошто њени адвокати, због поквареног озвучења, нису успели да пусте пороти нумеру.

Порота није пресудила у корист певачице.