Image copyright DIANEY / BEYONCE Натпис на слици Бијонс је дала глас за лик Нале у новом филму

Краљ лавова постао је четврти Дизнијев филм који је ове године дошао до магичне бројке од милијарду долара (890.000 евра) зараде на биоскопским благајнама.

Римејк цртаног филма из 1994. почео је да се приказује у биоскопима широм света пре мање од три недеље.

Пре Краља лавова, милијарду и више долара зараде Дизнију донели су Осветници: Крај игре, Капетан Марвел и Аладин.

Како је објавио Варајети (Variety), Краљ лавова већ сада је пети најуспешнији филм у 2019.

У Северној Америци донео је зараду од 361 милиона долара (324 милиона евра), а у остатку света 638 милиона долара (573 милиона евра).

Изван САД, највише гледалаца до сада овај филм имао је у Кини и Бразилу.

Image copyright Disney Натпис на слици Краљ Лавова

Музика је од почетка имала велику улогу успеху оригинала. Сер Елтон Џон је 1994. добио Оскара за нумеру Да ли вечерас осећаш љубав (Can You Feel the Love Tonight).

У римејку је музику радила Бијонс и тај албум је већ у првих 10 на америчкој топ листи филмске музике.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Бијонс на лондонској премијери филма

На овом албуму Бијонс је сарађивала са Кендриком Ламаром, Фарелом Вилијамсом и многим другима.

Занимљиво, албум са музиком из оригиналног филма вратио се на америчку листу 150 најбољих албума.