Image copyright Getty Images Натпис на слици С лева надесно: Лорен Ридлоф (тумачи Макари), Симу Лиу (Шанг-Чи), и Теса Томпсон (Валкира)

Обожаваоцима стрипова врти се у глави од ишчекивања откад је Студио Марвел представио обилну понуду предстојеће суперхеројштине на овогодишњем Комикону.

Појединости Марвелове такозване Фазе 4 такође су побудиле наде у то да ће Холивуд направити прави искорак напред у погледу представљања различитости.

У следећој фази Марвеловог филмског универзума (МЦУ), гледаћемо првог глувог суперхероја, првог суперхероја азијско-америчког порекла, и суперхероину која је нескривено геј.

А иза камере ће стајати више режисерки него икад пре.

„У Марвелу се труде да представе различитости тако да то не буде исфорсирано", каже за ББЦ водитељка и љубитељкa Марвела Клер Лим. „Само гледају да представе оно што свакодневно виђамо на улици."

Неки циници оптужили су Марвел студио да се на бољем представљању порадило тек пошто је прошлогодишњи Црни пантер постао хит на благајнама.

„Да ли је још неком мало љигаво да у читавом МЦУ никог није болело уво за различитости све до фазе 3, и тек ПОШТО су се уверили да је то исплативо, најаве СВЕ МОГУЋЕ РАЗЛИЧИТОСТИ у филмовима Фазе 4?" написала је Л. Џ. Томас.

Такође на Твитеру, корисница Hippie J написала је: „Драго ми је што ће у Фази 4 бити заступљено више различитости, али нећу много да хвалим МЦУ и Марвел студио, јер су чекали све док различитост није почела да се исплаћује".

Лим, међутим, не верује да се иза потеза студија крију лоши мотиви. „Мислим да су искрени, зато што много миленијалаца и припадника генерације З очекује ваљано представљање различитости", каже. „Није им циљ да то само накаче."

„Ово је велики корак"

Ангажовање глуве глумице Лорен Ридлоф за улогу суперхероине Макари у филму Вечни (Eternals), који је најављен за следећу годину, дочекано је гласним аплаузом на друштвеним мрежама.

„Ово је огроман корак" написао је Адам Потл на Твитеру. „Милиони глуве деце видеће Лорен у улози суперхероја и осетити да и они могу да тумаче суперхероје."

„Честитке за Лорен Ридлоф!" написала је Мери Харман, која себе описује као „поноситу глуву овисницу о научној фантастици". Додала је: „Једва чекам да видим аутентично представљање глувих особа."

Image copyright Getty Images Натпис на слици Селма Хајек (трећа слева) и Ричард Меден (четврти здесна) глуме у Вечнима

Други корисници друштвених мрежа хвалили су људе из Марвела због тога што су ангажовали црнкињу да глуми суперхероину која је у стрипу увек била представљена као белкиња.

Ридлоф је и сама изразила одушевљење због прилике да глуми у истом филму са Анђелином Жоли, Ричардом Меденом и другима, под редитељском палицом Клои Жао.

„Тако сам почаствована што сам овде", рекла је глумица док је стајала на подијуму заједно са другим члановима глумачког тима, међу којима је и глумац пакистанско-америчког порекла Кумаил Нанђијани, као и глумац из Јужне Кореје, Ма Донг-сеок, познат и под именом Дон Ли.

Мексичка глумица Селма Хајек такође је изјавила да је поносна што учествује „у филму који ће повећати видљивост оних који никад нису осетили да их суперхероји представљају".

Клер Лим тврди да је ангажовање Ридлоф „значајна промена".

„Стално причамо о LGBTQ+ особама, о људима различитих раса и рода, али често заборављамо да под различите спадају и људи различитих могућности", каже она.

„Улози су огромни"

У исто то време, редитељ хавајског порекла, Дестин Данијел Кретон, објавио је да ће канадска звезда Симу Лиу тумачити првог филмског суперхероја азијско-америчког порекла у оквиру МЦУ, у филму Шанг-Чи и легенда о десет прстенова (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

„Сјајно је видети како Кевин [Фајги] и његов тим стварају један МЦУ који верно осликава људе свих дивних боја које видите у овој просторији", рекао је.

Глумац је потом твитовао следеће: „Улози су огромни. Боримо се за наш идентитет, за наше право да будемо видљиви, да ПРИПАДАМО".

Одушевљења није мањкало ни међу другим корисницима Твитера због вести да ће се Шанг-Чи - мајстор кунг-фуа који се на страницама стрипа први пут појавио 1973. године - запутити на велико платно. „Знам да су стрипови за све, али овај филм је баш за мене", написала је Аманда Јио.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Дестин Данијел Кретон (лево) и Симу Лиу на Комикону у Сан Дијегу

Неки нису пожурили да подсете људе у Марвелу на неке претходне погрешне кораке у представљању кинеских ликова. У филму о пустоловинама Шанг-Чија играће и хонгконшки глумац Тони Лиен, у улози Мандарина, негативца који се претходно појавио у трећем делу Ајронмена, 2013. године.

Том приликом, међутим, испоставило се да 'Мандарина' игра глумац, Тревор Слетери, који се само претварао да је окорели терориста. „Да ли то Дизни напокон признаје да је обрт у трећем Ајронмену био ужасна идеја?" пита један корисник на Твитеру.

„Велика ствар"

Пре две године, рибутованиМоћни ренџери доспели су у наслове јер је један од главних јунака, жути ренџер Трини, био отворено геј лик. Прошле године почело je снимањe телевизијске серије Бетвумен у којој ће Руби Роуз тумачити првог отворено лезбијског суперхероја у свету стрипа.

Из Марвела су се - доста касно - накачили на овај тренд, тако што су потврдили сексуалну оријентацију Валкире, суперхероине коју смо први пут гледали пре две године у филму Тор: Рагнарок.

У наредном филму о Тору, открила је глумица Теса Томпсон, Валкири ће „прво на списку" бити „да нађе своју краљицу". Бог и батина Марвела, Кевин Фајги, накнадно је потврдио да то значи да ће Валкира бити прва отворено LGBTQ суперхероина у неком Марвеловом филму.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Томпсон ће играти са Натали Портман (лево) у филму Тор: Љубав и грмљавина

На сајту LGBTQ Нација, Данијел Вилариал је написао да су ове вести „велика ствар", јер „у 23 филма студија Марвел... квир особе практично да нису ни представљене".

Међутим, по Мету Муру који пише за Геј Тајмс, овај тренутак је „могао да се деси и раније". Он истиче одлуку студија да уклони референцу о Валкириној бисексуалности из филма Тор: Рагнарок.

Микелу Стриту из часописа Аут ова објава показује да Марвел „коначно стаје иза онога што прича".

„Дуг је био пут довде", написао је. „Али, колико год да је био дуг, стигли смо."

Судећи по Клер Лим, у студију Марвел само прате оно што се у стриповима дешава већ дуги низ година.

„Црни пантер је био тако успешан јер су људи коначно могли да виде себе на великом платну", тврди она.

„Ова генерација не жели да гледа једно те исто. То досади. А свака генерација захтева неку промену."

Сарадник на тексту: Јан Јангс