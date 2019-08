Image copyright 20th Century Fox Натпис на слици Ко ће бити нови Кевин?

Компанија Дизни саопштила је да ће снимити ново издање филма Сам у кући (Home alone) за нови сервис за емитовање који покреће.

Главни извршни директор компаније Боб Игер рекао је да ће снимити и нова издања филмова Ноћ у музеју (Night At the Museum), Дневник шоњавка (Diary of a Wimpy Kid) и Што више, то боље (Cheaper By the Dozen).

Компанија Дизни је власник франшиза пошто је купила филмски студио 20th Century Fox.

Нови сервис Дизни+ у Америци ће почети са радом у новембру.

Глумац Меколи Калкин глумио је у оригиналу из 1990.

„До сада смо ове године објавили пет од шест најбољих филмова", рекао је Игер.

„Укључујући четири која су донела више од милијарду долара у буџет."

Уз филмове Аватар (Avatar), Планета мајмуна (Planet of the Apes), Икс-мен (X-Men) и Дедпул (Deadpool), „усмерени смо такође и на то да искористимо велику Фоксову библиотеку сјајних наслова како бисмо додатно обогатили комбинацију садржаја на нашим... платформама", рекао је.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Екипа филма Ноћ у музеју

Уз ова реиздања, Дизни+ (Disney+) ће приказивати и Ратове звезда (Star Wars) и Марвелове (Marvel) фарншизе када се појави на тржиштз, у покушају да постану гигант међу сервисима.

Имаће више од 7.500 епизода серија и 400 филмова.

О томе како ће изгледати нови Сам у кући (Home Alone) за сад нема наговештаја.

Дизни (Disney) је само саопштио да се нада да ће ново издање испунити „исте стандарде и креативну дисциплину" као оригинал.