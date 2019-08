Протести, „спитфајер авиони“ и молитве: Најбоље фотографије у недељи иза нас

Протести, „спитфајер" авиони, молитве и потраге. Погледајте неке од најбољих фотографија у протеклој недељи.

Image copyright Mark Ralston/AFP Натпис на слици Светлост мобилних телефона током молитве у Ел Пасу, у Тексасу, након масовне пуцњаве у Волмарт продавници. Верује се да су мета напада били Хиспаноамериканци. Убијено је 22 људи.

Image copyright Cpl Rob Travis / MOD / PA Media Натпис на слици Хеликоптер британског Краљевског фаздухопловства приближава се оштећеној Тодбрук брани, у близини села Вејли Бриџ у Дербиширу. Становници Вејли Бриџа евакуисани су на шест дана.

Image copyright Fazry Ismail / EPA Натпис на слици Један од малезијских спасилаца у потрази за петнаестогодишњом Нором Куоирин, која је нестала током одмора са породицом. Глас њене мајке су пуштали са разгласа током потраге.

Image copyright Adrian Dennis/AFP Натпис на слици Рестаурирани „спитфајер" авион из Другог светског рата у лету и три авиона која га прате. „Спитфајер" је са аеродрома у Чичестеру, на југу Енглеске, кренуо на лет око света.

Image copyright Kim Kyung-Hoon / Reuters Натпис на слици Демонстранткиња баца циглу на полицијску станицу у Хонг Конгу, током антивладиних протеста.

Image copyright Dibyangshu Sarkar / AFP Натпис на слици Трансродна жена Тиста Дас позира за фотографију пре њеног венчања у Калкути у Индији.

Image copyright Henry Nicholls / Reuters Натпис на слици Љубитељи Битлса обележавају пола вела од чувене Еби роуд фотографије. Оригиналну фотографију направио је шкотски фотограф Иан Мекмилан, који је тада стајао на мердевинама насред улице, док је полицајац блокирао саобраћај.

Image copyright Lucy Nicholson / Reuters Натпис на слици Протест испред притвора имиграционог центра у Аделанту у Калифорнији, након велике рације у Мисисипију. Око 700 радника пољопривредне фабрике ухапшено је током те рације.

Image copyright Owen Humphreys / PA Media Натпис на слици Граем Вотсон из Северног Јоркшира sa огроздом - врста рибизли - којим је оборио светски рекорд. Леви огрозд је тежином од 64,56 победио претходног рекордера у тежини.

Image copyright Jane Barlow / PA Media Натпис на слици Beндрју Тејлор, обучен као „беримен", пије виски на сламчицу, који му даје Мери Хемблин. Тејлор је у том костиму прошао кроз цео градић Јужни Квинсфери у Енглеској. Реч је о древној традицији која се одржава сваке друге недеље августа.

