Живот дивљине у фотографијама

Image copyright Frank Deschandol/WPY2019

Бизарно је и крајње лепо у исто време.

Ово није чудан распоред антена на буби, већ плодна тела „зомби гљива" које преузимају контролу над инсектом.

Освајање је завршено, па ће гљива ускоро кренути у потрагу за новом жртвом.

Фасцинантне фотографија Франка Дешандола су добиле похвалу на годишњем такмичењу Wildlife Photographer of the Year (WPY).

Победници ће бити проглашени овог месеца у лондонском Националном историјском музеју.

Француз Франк Дешандол фотографије је снимио у перуанској Амазонији, у близини града Икитоса, у Мадре Селва биолошкој станици.

„У почетку сам се питао шта би могло да буде то чудно створење", рекао је. „Онда сам пришао ближе и био сам заиста фасциниран погледом и савршеном симетријом гљива", рекао је он за ББЦ.

Франк је видео и неке друге паразите, али ниједна није била тако фотогенична.

Паразитирање, где један организам живи на рачун другог, једно је од великих чуда еволуције. А понекад то може да постане предивно и софистицирано.

У овом случају, гљива се шири унутар инсекта, преузимајући хемијску контролу над створењем и приморавајући га да се попне. Када достигне погодну висину - за гљиву - инсект ће се блокирати на стабљици и угинути.

У међувремену, нахрањена унутрашњошћу инсекта, почеће да расту ова изузетно плодна тела гљиве. Капсуле на врху ће се на крају распрснути и ослободити безброј ситних спора које ће заразити нови плен.

„Савршена симетрија ме је подстакла да размишљам да фотографишем бубу спреда да бих обухватио читаве гљиве и главу бубе", казао је Франк.

„Даље, како је буба била мртва и непокретна, покушао сам да је усликам под дневном светлошћу, избегавајући сунчеву светлост како би смањио контраст позадине."

Такмичење које се организује већ 55 година постало је јено од најпрестижнијих такве врсте на свету. За овогодишње надметање стигло је око 50.000 пријава.

У категорији биљака и гљива, Франкова фотографија је веома похвањена у категорији биљака и гљива. Бројне фотографије које су такође добиле ово признање налазе се у наставку текста.

Победници ће бити проглашени 15. октобра.

Велика мачка и пас из објектива Питера Хајгарта, Велика Британија

Image copyright Peter Haygarth/WPY2019

Афрички дивљи пси су познати као врло добри ловци. Али не и у овом случају. Овај усамљени гепард је управо успео да побегне. Фотографија је настала у резервату у Јужној Африци. Категорија - Понашање: Сисари.

Круг живота Алекса Мастарда, Велика Британија

Image copyright Alexander Mustard/WPY2019

Јато риба у Црвеном мору. Кружење је начин за упознавање пре парења риба, али и начин за одбијање предатора. Категорија - Црно-бело.

Срећна пауза Џејсона Бантлија, Канада

Image copyright Jason Bantle/WPY2019

Женка ракуна је избацила главу кроз шофершајбну аутомобила из 1970-их у Саскачевану у Канади. Ауто је користила као сигурно место за одгајање младунаца. Рупа је била премала за којоте предаторе . Категорија - Урбана дивљина.

Додир поверења Томаса Пешака, Немачка/Јужна Африка

Image copyright Thomas.P.Peschak/WPY2019

Радознали млади сиви кит прилази рукама спуштеним са туристичког брода у лагуни Сан Игњацио, Мексико. Мајке и младунци у лагуни активно траже контакт са људима како би их они додиривали по глави или им трљали леђа. Категорија - Фотоновинарство дивљег света.

Оклоп за ларву Мингија Јуана, Кина

Image copyright Minghui Yuan/WPY

Ова запетљана структура је кавез какуна у којем је чаура мољца Цина. Гусеница плете мрежу како би се заштитила од грабљивица током своје метаморфозе у одраслог мољаца. Категорија - Понашање: бескичмењаци.

Отпад на плажи, Томаса Вера , САД

Image copyright Matthew Ware/WPY2019

Загађење океана оставља за собом последице. Ова Кемпова морска корњача удавила се од алата за риболов који је био причвршћен за столицу за плажу. Фотографија је снимљена у Алабами. Категорија - Фоторепортерство дивљих животиња.

Последњи издисај, Адријана Хирчија, Швајцарска

Image copyright Adrian Hirschi/WPY2019

Новорођенче нилског коња напада мужјак у плићаку језера Кариба у Зимбабвеу. Ово понашање је ретко, али може се догодити ако постоји конкуренција за простор или мужјак жели да наметне своју доминацију. Категорија - Понашање: Сисари.

