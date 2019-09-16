Image copyright Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици Јесте ли икада видели видру која вришти?

Уплашена риба, стидљиви медведи, саркастичне сове и птице које су се нашле на погрешном месту.

Ово су финалисти Награда за смешне фотогрфије дивљег света - и потпуно одговарају називу такмичења.

Image copyright Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Натпис на слици Он је... иза мене, зар не?

Image copyright Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици Ове лисице нису добиле никакву награду за свој плес

Image copyright Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици „Здраво, желим вам леп дан"

Image copyright Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици После овога вероватно ништа не би било смешно

Image copyright TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award Натпис на слици „Пратиш ме на сопствену одговорност"

Image copyright Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици Што ли се ова сова смеје?

Image copyright Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards Натпис на слици Овај мајмунчић баш зна да ужива

Image copyright Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards Натпис на слици „Један, два, три - крећем!" Овај медведић је заиграо жмурке

Image copyright Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards Натпис на слици Ћао, здраво!

Победници ће бити проглашени 13. новембра.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk