Image copyright Getty Images Натпис на слици Рик Окасек на наступу 2018. године

Рик Окасек, главни певач бенда The Cars, преминуо је у 75. години.

Проглашен је мртвим у његовом стану на Менхетну, након што је породица позвала хитну помоћ, потврдила је њујоршка полиција. Узрок смрти још увек није утврђен.

Бенд The Cars је био један од кључних у њу вејв таласу.

Бенд су средином седамдесетих у Бостону основали Окасек и Бенџамин Ор, који су се упознали у средњој школи.

Спојивши гитарске рок рифове и звук поп синтисајзера, изнедрили су хитове попут Just What I Needed, My Best Friend's Girl и Good Times Roll.

Њихова балада Drive из 1984. године је коришћена као позадинска музика за снимке глади у Етиопији и поново је објављена као сингл након што је сакупљен новац на Лајв Ејд концерту.

Након распада бенда крајем осамдесетих, Окасек је започео соло каријеру, али је радио и као продуцент за бендове попут Bad Religion и No Doubt.

Ор је умро 2000. године од рака панкреаса.

Бенд се поново окупио 2011. године. Тада су издали последњи албум, а седам године касније су ушли и у Рокенрол Дворану славних.

Окасек је 1987. године изјавио за Њујорк Тајмс: „Срећан сам што се поп песме мало разликују. Када пишем музику, никада не знам шта ће испасти."

Раније је изјавио да је доста читао поезију, која га је инспирисала у писању.

Почаст су одали многи музичари, попут Брајана Адамса, басисте Ред Хот Чили Пеперса и певача бенда Брендона Флауерса.

Окасек је иза себе оставио супругу Полину Поризкову и шест синова.

