Први музеј посвећен искључиво вагинама биће отворен у Великој Британији.

Лондонски Музеј вагине отвориће врата за посетиоце 16. новембра, након акције у којој је сакупљено 50.000 фунти.

Музеј има за циљ да едукује и скрене пажњу на здравље вагине и вулве и да се бори против стигми.

Оснивачица музеја га описује као „први музеј од цигле и малтера посвећен гинеколошкој анатомији".

Посетиоци музеја могу да обиђу изложбе, учествују у радионицама и наступима стенд ап комедије где ће централна тема бити вагина.

Директорка Флоренс Шехтер је решила да отвори музеј након што је 2017. године открила да исландски Фалолошки музеј, који садржи највећу светску поставку пениса, нема део за вулве и вагине.

Каже да је циљ музеја да „уклони стигме које окружују гинеколошку анатомију", без обзира на нечији пол, расу или сексуално опредељење.

Организација за истраживање рака грлића материце Jo's Trustоткрила је да је више од четвртине Британки између 25 и 29 година „превише срамота" да оду на преглед.

Шехтер каже да ће се у музеју, који је у основи културни центар, организовати и програми прилагођени за децу, за школе и породице.

Такође ће имати и програм који ће помоћи деци да се ослободе и говоре о женским гениталијама од раног детињства.

„Када их је срамота сопственог тела, тешко им је да причају о неким стварима", рекла је. „Зато треба да дестигматизујемо овај део тела и будемо искрени о томе како функционише".

„Ово је део тела који треба славити. Музеј је фантастичан начин да се прошири порука да не постоји ништа срамотно и увредљиво по питању вагине и вулве."

Музеј вагине је такође остварио сарадњу са Краљевским колеџом за гинекологију и акушерство, како би охрабрио жене да разговарају о табуима који постоје о женском здрављу.

У музејски програм су такође укључена предавања о безбедном сексу, различите едукације о везама, а планирана је и сарадња са докторима и медицинским стручњацима који пружају помоћ транс и интерсекс особама.

„Реакције су досад биле јако добре и позитивне. Одушевљени смо колико људи нам каже како је ово добра идеја", изјавила је за ББЦ Зое Вилијамс, шефица за маркетинг и развој.

„Стварно желимо да разбијемо митове и верујемо у инклузију и прихватање свих."

Шехтер је додала да се улаз у музеј неће наплаћивати, као и да су сви добродошли јер „није свако ко има вагину жена, али нема ни свака жена вагину".

Прва изложба под називом Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Themбиће отворена 16. новембра и трајаће до Нове године.

