Image copyright Apple Corps Натпис на слици Када је први пут објављен Еби Роуд, британски премијер био је Харолд Вилсон, а Сер Алф Ремзи селектор фудбалске репрезентације Енглеске

Еби Роуд, чувени албум групе Битлс, вратио се на прво место топ листе пола века након што је први пут објављен.

За то је заслужан трибјут бенд Фабулозна четворка (Fab Four) који је објавио проширено издање посвећено годишњици оригинала.

Прецизно рачунајући, прошло је 49 година и 252 дана од када се Еби Роуд први пут појавио на врху топ листе током раних 1970-тих година.

„Невероватно је да се Еби Роуд добро држи након свих ових година", написао је Сер Пол Мекартни на Твитеру.

„Али ради се о сјајном албуму", додао је он.

Нова верзија садржи оригиналне нумере попут Here Comes The Sun и Come Together, као и неке раније необјављене снимке.

Претходни рекорд за највећу паузу између доласка на прву листу држали су (да, погодили сте) Битлси, за њихов албум из 1967. године Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Рок ремек дело се вратило на прво место 2017. године, захваљујући још једном реиздању поводом годишњице - 49 година и 125 дана након што је био на врху.

Abbey Road је и ове најпродаванији албум на винилу. Продато је нешто мање од 9.000 копија.

Са првог места је збацио нови албум самопрокламованог суперфана Битлса Лијама Галагера.

Други соло албум бивег певача Оејзиса Why Me? Why Not је прошле недеље избио на прво место.

Content is not available

Иако је у питању њихово претпоследње издање, Еби Роуд је заправо последњи албум који су Битлси снимили заједно.

Let It Be, који је изашао следеће године, снимљен је пре албума Еби Роуд, али је излазак одложен због неслагања у продукцији.

А страна албума садржи познате нумере попут Something и Octopus's Garden.

Али мешавина осам трака на страни Б, од Мекартнијеве клавирске баладе You Never Give Me Your Money до The End - једне од ретких која садржи Рингов соло бубањ - за многе је обележила овај албум као највећи у њиховој каријери.

Ливерпулски бенд је отркио да су створили секвенце како би искористили непотпуно песме и, иако је то била Макартнијева идеја, продуцент Џорџ Мартин - познат као пети Битлс - узима заслуге за калеидоскопску структуру албума.

Прошле недеље, хиљаде фанова је кренуло на ходочашће до студија у западном Лондону по којем је албум добио име, како би обележили педесетогодишњицу.

Многи су позирали као на омоту албума, који приказује басисту Битлса како босоног прелази преко пешачког прелаза, заједно са осталим члановима бенда - Старом, Џорџом Харисоном и Џоном Леноном.

Џејми Гари, 61, летела је 14 сати из Сантијага у Чилеу, како би присуствовала обележавању годишњице.

„Морате да им се захвалите за сву дивну музику коју су нам дали", рекла је.

Бенд Arctic Monkeys одао је почест Битлсима 2012. године, извевши њихову песму инспирисану Чаком Беријем, док их је цео свет посматрао на церемонији отварањеа Олимпијских игара у Лондону коју је режирао Дени Бојл.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk