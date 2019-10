Image copyright Paul Thompson

Далеко od гламура који доноси Премијер лига, хиљаде фудбалера игра за локалне фудбалске тимове.

Ове године се обележава десети узастопни Дан нижелигашког фудбала. Фотографи магазина Када субота дође, документовали су утакмице последњих 15 година и ББЦ вам представља малу селекцију из њихове архиве.

Image copyright Colin McPherson Натпис на слици Два навијача Матлок Тауна читају програм утакмице пре меча квалификација трећег кола против Иствуд Тауна у Коузвеј Лејну у Метлоку 2010. године. Гости из Нотингема победили су са 3:0. Меч је пратило 655 гледалаца.

Image copyright Colin McPherson Натпис на слици Навијачице гледају друго полувреме на Марин Тревал Арени, терену Марин фудбалског клуба који је угостио Ајклстон 2015. године. Утакмицу коју се завршила победом домаћина од 3:1 гледало је 398 људи. Марин је основан у Кросбију, Мерсисајду и игра у Росет Парку (данашње име Марин Травел Аренe), од 1903. године. Клуб је основан 1894. године.

Image copyright Colin McPherson Натпис на слици Двојица навијача Глосоп Норт Енда чекају да тимови изађу на терен. Глосоп Норт Енд је утакмицу играо са Барнолдсвик Тауном у Водкат Норт Вест лиги на Суреј Стрит терену. Гости су добили утакмицу са голом разлике, а меч су пратилe 203 особе. Глосоп Норт Енд славио је 125 рођендан 2011. године.

Image copyright Colin McPherson Натпис на слици Гостујући везни играч Џек О'Лири даје гол и његов тим у првом полувремену долази у вођство на стадиону Бреин Бојс Вест Вју, док Бекап Бороу (играчи у црном) играју за Холкер Олд Бојс у Норт Вест Каунтис лигу.

Image copyright Colin McPherson Натпис на слици Помоћни судија на Милбрун Парку, у Александрији, након што је фудбалски клуб Вел оф Левен ( у плавом) угостио Ашфилд из Шкотске вест лиге 2016. године. Вел од Левен био је један од оснивача Шкотске лиге 1890. године и остао део СФА до 1929. године. После Другог светског рата клуб је поново основан, када постаје члан Шкотске јуниорске фудбалске асоцијације. Меч су изгубили од Ашфилда 4:3.

Image copyright Simon Gill Натпис на слици Помоћни судија чисти копачке након меча између Харвич и Паркстон и Барнстона на Ројал Оук Граунду 2017. године. Харвич и Паркстон су стигли до финала у Аматерском купу 1953. године. Играли су пред 100.000 људи на Вембли стадиону.

Image copyright Paul Thompson Натпис на слици Ландудно је два пута повео против Денбиг Тауна 2015. године, али је на крају било нерешенo. Тако Ландудно није успео да се пласира прву лигу Велса.

Image copyright Paul Thompson Натпис на слици Почетак утакмице између Бурнтисајланд Шипјарда и Колвил Парка 2017. године.

Image copyright Paul Thompson Натпис на слици Мали пас на тераси стадиона током полувремена пријатељске утакмице на Мур Лејн Салфорду између Салфорд Ситија и фудбалског клуба Јунајтед Манчестер.

Image copyright Simon Gill Натпис на слици Играчи Стамфорда се окупљају у бару након Нортерн премијер лиге између Стамфорда и Марин на Даниелс стадиону. Марин је добио утакмицу са 4:2 пред 320 навијача 2014. године.

All photographs courtesy When Saturday Comes.