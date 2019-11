Ема Вотсон: „Шта ако пуните 30, а немате дом, мужа, дете... Тај стрес је превелики"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Вотсон каже да је велики притисак представља то што пуни 30 година

Британска глумица Ема Вотсон наводи да је веома нервозна због чињенице да ускоро пуни 30 година, за шта криви „притиске око њеног приватног живота".

Како каже, свакодневно јој стиже „безброј сублиминалних порука" шта све треба постићи док не напуните 30 година.

„Шта ако немате мужа, шта ако немате децу... Једноставно је то све веома стресно", изјавила је Вотсон за британски Вог (Vogue).

Вотсон је најпознатија по улози Хермионе у серијалу филмова о Харију Потеру, а 30. рођендан пуни у априлу 2020. године.

Како каже, раније није веровала да је могуће бити сингл и срећан, али да је тренутно задовољна.

„Требало ми је доста времена да то схватим, али сам сада веома срећна", каже она, истичући да је „сама себи подршка".

Image copyright Getty Images Натпис на слици Први пут је јавно причала о феминузму 2014. године у Уједињеним нацијама

Ипак, наводи да јој је прошла година била веома тешка због јубиларног рођендана који предстоји.

„Мислила сам се 'зашто сви праве толику фрку око 30 рођендана? То није тако страшно... Онда сам напунила 29 и било је 'ох, боже, тако сам нервозна'".

„Онда сам схватила да је то тако зато што те одједном запљусне низ сублиминалних порука.

„Ако пуните 30, а нисте направили дом, немате мужа, немате бебу, нисте у неком невероватно сигурном, стабилном месту у каријери, или и даље покушавате да се пронађете... Онда сте под невероватном количином стреса".

Image copyright Getty Images Натпис на слици Вотсон је пре неколико месеци упознала француског председника Емануела Макрона

Вотсон је позната и као активистикња за права жена, а ускоро би требало да се појави у филму „Мале жене", снимљеном по роману Луизе Меј Алкот.

Како каже, било јој је задовољство да у том филму ради са Лауром Дерн и Мерил Стрип.

„Нас три се знамо од раније, још пре него што смо снимале Мале жене", истиче.

„Упознале смо се у свету активизма, тако да постоји та активистичка солидарност међу нама јер смо биле део неког покрета пре него што смо радиле заједно".

Image copyright Getty Images Натпис на слици У филму „Мале жене", поред Еме Вотсон, глуме и Лаура Дерн и Мерил Стрип

Иначе, Ема је амбасадорка добре воље УН и део кампање „Он за њу" (He For She) која се залаже за једнакост широм света.

Тако је добила прилику да интервјуише Малалу Јусуфзаи, добитницу Нобелове награде за мир.

Малала је тада изјавила да је Вотсон била један од разлога због којег се идентификује као феминисткиња и што је тај израз почела да користи без сумње у себе.

