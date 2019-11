Image copyright Universal Music Натпис на слици Рад на песми почео је 2012. године, а завршен је пред смрт Џорџа Мајкла

Три године након смрти славног Џорџ Мајкла, на ББЦ Радију 2 је емитована је његова до сада непозната песма.

Реч је о песми This Is How (We Want You To Get High), снимљеној 2015, а која се бави навикама које родитељи преносе на децу.

„Била сам веома емотивна кад сам је чула... Било је апсолутно предивно", каже ди-џеј Зои Бол након пуштања песме.

This Is How је прва песма Џорџа Мајкла у последњих седам година и биће део предстојеће романтичне комедије „Последњи Божић" (Last Christmas).

У филму ће Емилија Кларк у улози раднице у продавници божићних ствари, стално на улицама Лондона налетати на Хенрија Голдинга и то у веома необичним околностима.

Иначе, сценарио за филм је заснован на песмама Џорџа Мајкла.

Једна од ауторки сценарија Ема Томпсон каже да јој је Мајкл 2016. године „дао благослов".

„Био је једноставно најбољи човек ког сте могли да замислите", присећа се она.

„Волео је све те теме у филму - бринуо се за бескућнике и имао свест о друштву. Почели смо да пишемо, а онда је он на Божић 2016. трагично преминуо. Изгубили смо га и много ми недостаје".

Натпис на слици Емилија Кларк је у свету најпознатија по улози у серији „Игра престола"

Аутори филма су касније добили дозволу да користе песму у завршним сценама, а редитељ Пол Фиг је обећао да ће бити пуштена од почетка до краја.

„Када добијете песму коју никада нико није чуо, не желите да употребите само 15 секунди", изјавио је он за ББЦ нешто раније.

„Песма почиње на самом крају филма и траје кроз целу одјавну шпицу", додао је.

This Is How ће бити и део саундтрек албума који ће бити објављен у петак.

Чланови породица Џорџа Мајкла кажу да се надају да ће песма обрадовати фанове широм света.

„Нова песма је његов поклон вама за ове празнике. Нека вам донесе љубав и радост, коме год се молили и кога год волели".

