Ледено краљевство 2: Срцепарајућ наставак или „тешки промашај“

Шест година након првог дела, Ледено краљевство 2 само што није стигло. Филмски критичари дали су свој суд пред премијеру 22. новембра.

Наставак је некима отопио срца, док су други остали хладни према најновијим авантурама Ане и Елзе.

С једне стране, Роби Колин из Телеграфа каже да је ово „дарежљив, шармантан" филм „који гађа право у центар".

С друге, Ричард Левсон из Венити Фера каже да је ово „грозни цинични наставак".

Он је написао: „Из моје перпсективе тужне одрасле особе, наставак је комплетно непотребан, осим што је направљен да служи капиталистичким потребама."

Ледено краљевство постало је феномен 2013. године са зарадом од 1,27 милијарди долара. чиме је постало најуспешнији анимирани филм свих времена.

„Конгломератско преоптерећење"

И док је признао да има нечег „слатког" у филму, Левсон је рекао да се редитељи и писци „хватају за нови мит који би се поклапао са оригиналом, али изгледа страшно кратко".

Додао је: „У тој тежњи за оправдавањем наставка, тим Леденог краљевства исфорсиран је да направи већи, грандиознији, дуготрајнији филм, а да истовремено он буде погодан за децу. Ту заиста треба направити баланс, који Ледено краљевство два нема."

Из првог дела је настао и музички хит Let It Go. Левсон је рекао да се у наставку „доста жури у томе да се превазиђе највећа брига конгломерата: да музика постигне оно што је песма из првог дела успела и да постане хит".

Није био импресиониран резултатима. „Пола сата након гледања филма нисам могао да се сетим ниједне мелодије."

Други кажу ипак да је песма Into the Unknown баш добра. Роби Колин је написао: „Читав пут до куће у возу сам је певушио, заспао сам певајући је, пробудио се певајући је и певам је и сада, док ово пишем."

У рецензији са четири звездице, написао је да се Ледено краљевство 2 „узбудљиво држи даље од Дизнијевог шаблона принцеза" и да му даје „свежи дах".

Бен Травис, из магазина Емпајр, такође је дао четири звезде, рекавши да је наставак „смелији и епскији".

Написао је: „Ледено краљевство два надмашује први део у анимацијама које вас остављају без даха. Иначе, филм има много више стила и разигранији је од прозаичног оригинала."

„Благо депресивна оцена"

Шарлота О'Суливан из Лондон ивнинг стандарда дала је четири звездице филму за који је рекла да није „унапређен у односу на оригинал, али да комбинује „бродвејско узбуђење" са „тихом настраношћу".

Написала је: „Тешко је зановетати, имајући у виду количину технике, а да не спомињемо духовитост и емоције, натрпане са свих страна."

Кевин Махер је Тајмсу дао само две звездице, рекавши да филм „доследно отима новац гледаоцима".

Питер Бредшо из Гардијана дао је три звездице, док је Моли Фримен из Скрин Рента била мало дарежљивија са 3,5.

„Филм није толико привлачан као што је био први део, што се можда може приписати томе што наставак ни не покушава да уведе негативца", написао је.

„Уместо тога, Ледено краљевство 2 преузима ризик да се дистанцира од типичног Дизнијевог филма ка причи са зрелијим стилом - и иако то не функционише у потпуности, други аспекти филма су довољно убедљиви да ангажују гледаоце."

