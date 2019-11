Натпис на слици Протест „Петком за будућност" већ је неколико пута одржаван у Београду

Дошао је понедељак и прави је тренутак да видимо који и какви важни и интересантни догађају су пред нама наредних дана.

Ове недеље нас очекују протести у држави, региону и свету, Еми награде, највећи шопинг догађај и мало спорта.

Image copyright Fonet Натпис на слици Сумње у докторат Синише Малог - који је одбранио на Факултету организационих наука 2013. године - појавиле су се у јуну 2014.

1) Захтеви за смену Синише Малог због плагијата

Активисти Инцијативе „Не давимо Београд" (НДМБГД) најавили су протест у понедељак 25. новембра у 18 часова испред Министарства финансија, захтевајући хитну смену министра Синише Малог, након што је његов докторат проглашен плагијатом.

Синиша Мали тврди да „то није урадио", председник Србије Александар Вучић одлуку Универзитета сматра „дубоко политичком", а активисти НДМБГД кажу да су очекивали такве реакције.

„Нисмо толико наивни да верујемо да ће Синиша Мали показати и трунку личног интегритета и сам поднети оставку, зато од премијерке Ане Брнабић захтевамо његову смену", наводи се у саопштењу Иницијативе.

Оригиналност доктората министра финансија доводи се у питање последњих пет година, а одлука Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду је прва одлука којом се предлаже да се актуелном министру финансија докторат поништи.

Image copyright EPA Натпис на слици Протест против насиља над женама у Паризу, 23. новембар

2) Стоп насиљу над женама

Очекује се да хиљаде демонстраната изађе на улице градова широм света у понедељак 25. новембра, када се обележава Међународни дан борбе против насиља над женама.

Истог дана, почиње и светска кампања „16 дана активизма против насиља над женама" у којој учествује 1.700 организација у више до 100 држава.

У оквиру кампање која траје до 10. децембра - Међународног дана људских права - биће обележен и Међународни дан особа са инвалидитетом и годишњица масакра у Монтреалу.

Међународни дан борбе против насиља над женама се обележава од 1981. године. Уједињене нације су 1999. године потврдиле 25. новембар као Међународни дан борбе против насиља над женама.

Image copyright Reuters Натпис на слици Неке групе тврде да је током 2019. године убијено 137 жена

Велики протести већ су одржани током викенда у неким градовима.

Хиљаде људи је у суботу изашло на улице Москве и Париза, док је у Бриселу протест одржан у недељу.

3) Просветни радници на улицама Загреба

У суседној Хрватској, на улицама такође бучније.

Протест просветних радника заказан је за 12 часова у понедељак на Тргу Бана Јелачића.

Чланови Синдиката хрватских учитеља, Независног синдиката запослених у средњим школама и Синдиката науке и високог образовања већ месец дана захтевају повећање плата кроз коефицијенте сложености послова.

„Наша борба није само за 6.11 одсто. Ово је борба за достојанство. Борба за бољу и праведнију Хрватску", наводе организатори протеста.

Image copyright AFP Натпис на слици Ларс Микелсен је један од прошлогодишних добитника Међународне Еми Награде

4) Омиљене серије ван САД

Међународна академија за телевизијску уметност и науку сваке године 25. новембра организује доделу Међународних Еми награда за ТВ серије снимљене ван Сједињених Држава.

Међу фаворитима се налази се и гангстерска драма McMafia у ББЦ продукцији, као и бразилска криминалистичка серија One Against All.

Немачки трилер Bad Banks, као и индијска серија Sacred Games су такође међу номинованим за најбољу серију у 2019. години.

Церемонију доделе награда водиће глумац и комичар Рони Ченг.

5) Изрицање пресуде за покушај убиства Бека

Пресуда за покушај убиства бизнисмена Милана Бека биће изречена у петак, 29. новембра, у 11.00 часова у Вишем суду у Београду.

Главни осумњичени за покушај убиства је Александар Здравковић, припадник некадашње криминалне организације Земунски клан.

На Бека је пуцано испред породичне куће у Београду у новембру 2014. године.

Image copyright Getty Images/Alex McBride Натпис на слици Значајни попусти очекују купце ове недеље

6) Црни петак

Због највећег шопинг празника на свету - Црни петак (Black Friday) - очекујте гужве у многим тржним центрима.

Ова потрошачка традиција потиче из Америке, где божићна шопинг сезона почиње у петак, након Дана захвалности, када многи власници отварају продавнице већ у поноћ и нуде огромне попусте.

Црни петак се проширио светом, а последњих година се обележава и у Србији.

Натпис на слици Центар Београда

7) И неки други петак

Поред шопинг грознице, овај петак ће у свету бити обележен и из других разлога.

Активисти покрета Петком за будућност (Fridays for future), поново су позвали људе да се прикључе глобалном штрајку за очување животне средине.

Протест је инспирисала Грета Тунберг, шведска тинејџерка која је 2018. године почела да изостаје из школе како би протестовала испред зграде шведског парламента и тражила да шведска влада реагује на изазове климатских промена.

Климатски штрајк се до сада одржао у 150 земаља.

Image copyright Vladimir Zivojinovic/BBC Натпис на слици Фудбалери Црвене звезде у уторак у Београду дочекују Бајерн из Минхена

8) Звезда и Партизан у борби за европско пролеће

Полако, али сигурно се ближи крај јесење фудбалске полусезоне у европским такмичењима, а ова недеља могла би да донесе одговоре хоће ли Црвена звезда и Партизан и почетком 2020. ићи руку под руку са континенталном елитом.

Фудбалери Црвене звезде у уторак у Београду дочекују један од највећих клубова на свету, Бајерн из Минхена у утакмици претпоследњег кола Лиге шампиона.

Гледајући квалитете два тима, уз чињеницу да је Бајерн лако у Минхену победио Звезду у септембру, јасно је да би за српског шампиона и бод против Немаца представљао праву премију у борби за треће место.

Партизан је, чини се у још тежој ситуацији у Лиги Европе - београдски црно-бели гостују код холандског АЗ Алкмара и морају да победе како би остали у трци за друго место у групи и пласман даље.

У првом окршају ових тимова, средином септембра у Београду је било нерешено - 2:2.

Дуел у четвртак игра се у Хагу, где АЗ ове полусезоне игра као домаћин јер се на његовом стадиону у Алкмару срушила једна трибина и тренутно се реконструише.

