Image copyright Getty Images Натпис на слици Дрејк је најпопуларнији извођач на Спотифају

Представници аудио платформе Спотифај открили су које су најслушаније песме, музички албуми и извођачи у последњих 10 година, а прво место припада Дрејку.

Канадска звезда је забележила 28 милијари стримова, а најпопуларнија песма је била One Dance, (Један плес) која је стримована 1,7 милијарду пута.

Да буде на први на листи, спречила га је песма Еда Ширана Shape Of You, која је имала 2,4 милијарде стримова, што је чини најслушанијом песмом деценије.

Ова година била значајна за Камилу Кабељо и Шона Мендеса и њихову песму Senorita.

Објављена је у јуну и до сада је преслушана милијарду пута. Песма Били Ајлиш Bad Guy не заостаје много за њом по броју стримова, чак 990 милиона.

Њен дебитантски албум When We All Fall Asleep Where Do We Goје био најпопуларнији албум у 2019. године.

У Великој Британији, Ајлиш је на другом месту, одмах иза Луиса Капалдија, чији је дебитантски албум Divinely Uninspired To A Hellish Extentна врху листе.

Његова балада Someone You Loved је највише пута емитована у овој години.

Касније ове недеље, Спотифај ће представити и некадашњу функцију Spotify Wrapped, која омогућава корисницима да имају увид у то шта су највише слушали у 2019. години.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk