Image copyright PA Media Натпис на слици Роби Вилијамс у Лондонском Хајд парку

Роби Вилијамс полако улази у круг најслушанијих музичара у Великој Британији, јер је са новим албумом успео да 13. пут буде на првом месту.

Толико пута је на врху топ листа био и Краљ рокенрола Елвис Присли.

Робијев албум Божићни поклон (The Christmas Present)до прошле недеље био је на другом месту иза групе Колдплеј (Coldplay), али је сада преузео лидерску позицију.

Апсолутни рекорд по броју албума који су стигли на прво место држе Битлси - они су имали 15 таквих плоча.

Песма Dance Monkey аустралијске певачице Tones & I, изједначила је рекорд у женској конкуренцији за сингл нумеру која је провела највише недеља - десет - врху топ листа.

Овакав успех до сада су имале још само Витни Хјустон 1992. са песмом I Will Always Love You и Ријана са нумером Umbrella из 2007.

Луис Капалди је на другом месту, али је тренутно главни фаворит на кладионицима да буде на првом месту са божићне топ листе.

Робијев успон значи да само његови соло албуми нису достигли прво место.

Албуми Уживо уз Кнебворта 2003. и Reality Killed the Video Star добацили су до другог места.

Он је певао и на четири албума групе Take That која су се нашла на првом месту.

То, даље, значи да се Вилијамс нашао на чак 17 албума који су били на топ листама најбољих, што као соло певач, што као члан групе.

Ипак, и даље је далеко иза Сер Пола Мекартија, који је на топ листама био са чак 22 албума.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk