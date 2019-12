Image copyright Getty Images Натпис на слици Роксет су продали више од 80 милиона албума широм света

Певачица групе Роксет Мари Фредриксон преминула је у 61. години, потврдила је њена менаџерка.

Шведска музичка звезда постигла је светси успех деведесетих година, захваљујући сингловима The Look, Joyride и It Must Have Been Love.

У изјави се наводи да је певачица преминула у понедељак деветог децембра, „након 17-годишње битке са раком".

„Била си најдивнија пријатељица више од 40 година", написао је њен колега из бенда Пер Гесле. „Више ништа неће бити исто".

Шведски музичари су се упознали крајем седамдесетих, када је Фредриксон била чланица поп групе Strul & Ma Mas Barn а Гесле је свирао са Gyllene Tider, једним од најпознатијих шведских бендова.

Ујединили су снаге 1986. године, поставши мегазвезде у родној Шведској уз помоћ сингла Neverending Love, који се нашао на албуму Pearls of Passion.

Без обзира на њихову популарност у Скандинавији, издавачка кућа Капитол Рекордс одбила је да објави албум у Америци - све док један амерички студент који се школовао у Шведској није донео албум кући у Минеаполис и убедио диџеја на локалној радио станици да пусти The Look. Тада су постигли светску славу.

ПесмаThe Look се нашла на првом месту америчке топ листе, док је албум Look Sharp!постао платинаст.

Ипак, највећи успех су постигли песмом It Must Have Been Love из 1987, која је дорађена и поново снимљена за филм Pretty Woman из 1990. године.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Певачица се повукла са турнеје 2016. године

Пуна страха

Након што је једног дана завршила вежбање, 2002. године, Фредриксон се онесвестила у кухињи. Доктори су јој убрзо открили тумор на мозгу.

Провела је три године на терапији и писала песме о „страху" који је осећала. Те песме су се нашле на њеном соло албуму The Change.

„Одједном, промена је дошла", певала је. „Хладна као лед, пуна страха/ништа нисам могла да урадим/виђала сам успорене снимке нас двоје."

Фредриксон је 2005. објавила шведским медијима да је лечење било успешно, рекавши „Ово су биле тешке три године, али здрава сам".

Изненадила је фанове када се вратила на бину са Геслеом 2008. године у Амстердаму.

Бенд је распродао сале широм Европе и објавио неколико албума, али здравствено стање Фредриксон се до 2016. године погоршало и доктори су јој саветовали да престане са наступима.

„Предивне боје"

Фредриксон је преминула у понедељак, услед „болести која се вратила", изјавили су чланови њене породице.

„Оставила нам велико музичко наслеђе", изјавила је њена менаџерка Мери Димберг.

„Хвала ти, Мери, хвала за све", рекао је Гесле. „Била си сјајна музичарка невероватног гласа, сјајна извођачица. Хвала ти што си моје црно-беле песме обојила предивним бојама. Била си најдивнија пријатељица више од 40 година."

„Поносан сам, почаствован и срећан што сам с тобом делио твоје време, таленат, топлину, великодушност и смисао за хумор. Шаљем сву моју љубав теби и твојој породици."

Фредриксон је иза себе оставила мужа Микаела Болоса и двоје деце.

