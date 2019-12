Симпсонови славе рођендан - 30 година незаустављивог смеха

Image copyright FOX Натпис на слици Срећан рођендан, фамилијо!

Прошло је тачно тридесет година откако су Симпсонови сели на кауч породичне куће у Спрингфилду, укључили телевизор и погледали прву званичну епизоду серије.

Иако су се од 1987. године појављивали у емисији Трејси Алман Шоу у кратким инсертима, 17. децембра 1989. емитована је прва епизода прве сезоне Симпсонових.

Епизода под називом Simpsons Roasting on an Open Fireемитована пред сам крај деценије, означила је почетак нове ере.

Ова америчка породица наставиће да засмејава гледаоце широм света наредних 30 година.

Симпсонови су за то време посетили сваки континент, упознали бројне личности из света шоубизниса и политике, били у гостима и угостили друге цртане ликове и више пута, испоставиће се, предвидели будућност.

Цртана сатира и критика америчког друштва инспирисала је и бројне „цртане филмове за одрасле", који су у годинама које долазе померали границе дозвољеног хумора на телевизији.

И док креатори серије успешно завршавају 31. и марљиво спремају 32. сезону, 30. рођендан је диван повод за рекапитулацију авантура породице коју су многи критичари назвали „најсмешнијом на свету".

Image copyright Alamy Натпис на слици Симпсонови, слева на десно - Меги, Марџ, Лиса, Хомер и Барт

Симпсонови у 150 речи

Њиховим именима кумовао је творац серије, Мет Гронинг, назвавши их по члановима његове породице.

Једино је сопствено име заменио Бартом, најкул ликом у серији.

Хомер, трапави и лењи радник у нуклеарној електрани - а то су му чак и добре особине - стереотипни је приказ дисфункционалне „главе породице".

Марџ, домаћица са фризуром која прокоси законима физике, једина способна да одржи породицу на окупу.

Барт, најстарије дете, стално кажњен у школи, коме је хоби упадање у невоље.

Лиса, чија интелигенција умногоме надмашује све чланове породице, вечно несхваћена због напредних животних ставова.

Меги, беба која производи само звук цуцлања. И ако сте се некада питали ко стоји иза тог звука - у питању је Мет Гронинг.

Симпсонови живе у Спрингфилду, само није познато у ком тачно, јер у Америци има више од 30 Спрингфилда.

Тако је Спрингфилд, по потреби, добијао реку, планине, море и пустињу.

Остали становници Спрингфилда често су добијали име по називима улица у Гронинговом родном Портланду.

Симпсонови у (поп)култури

Симпсонови су већ 1997. године „претекли" породицу Кременко, која је до тада држала рекорд за најдуже емитовану анимирану серију у ударном термину.

Препознатљиви ликови, које је Мет Гронинг намерно обојио у жуто како би се „истицали док људи мењају ТВ канале", налазили су се свуда, чак и изван екрана.

Симпсонови су били толико популарни да су деведесетих година директори школа у Америци забрањивали ученицима да носе мајице са ликом Барта, смтарајући га лошим узором.

О њиховом утицају сведочи и то да је 2001. године, Оксфордски речник уврстио чувени Хомеров узвик „Доу" (d'oh).

Како стоји у речнику, овим узвиком се „изражава фрустрација услед схватања да су ствари кренуле низбрдо или не онако како сте ви планирали, или је неко рекао или урадио нешто несмотрено".

Image copyright Matt Selman Натпис на слици Аутори су одали почаст астрофизичару Стивену Хокингу

Све фаце у Симпсоновима

Иако су највеће фаце заправо глумци који позајмљују препознатљиве гласове породици Симпсон и осталим становницма Спрингфилда, од почетка девесетих се усталила традиција гостовања познатих личности у серији.

Џејсм Ерл Џоунс, најпознатији по гласу Дарта Вејдера, био је наратор у првој епизоди Treehouse of Horror, кратким хорор причама поводом Ноћи вештица.

Хомеру је у једној епизоди помогао и Џони Кеш, који му се јавио у форми духа којота.

Џорџ Харисон му је рекао где су најбољи колачи, а и Пол Макартни и Ринго Стар су такође свратили у Спрингфилд.

Једна од Пријатеља, Лиза Кудроу, накратко се спријатељила са Лисом, Скали и Молдер су зазвонили на врата, а запажену улогу је имала и Мерил Стрип.

Стивен Хокинг, Ким Бесинџер и Дени Девито су међу више од 800 глумаца, музичара, научника, политичара, писаца, стрип аутора и спортиста који су позајмили гласове фиктивним ликовима или себи самима.

Мик Џегер, Кит Ричардс, Илон Маск, Софија Вергара - само реците име и велике су шансе да су се већ појавили у серији.

Међутим, нису све славне личности прошле тако славно у Симпсоновима.

Када је емитована, 20. маја 2012. године, епизода Lisa Goes Gaga, у којој глас позајмљује поп звезда Лејди Гага, имала је најнижу просечну оцену на сајту ИМДБ.

Иако је појављивање у Симпсоновима постало ствар престижа, постоје и они који су изричито одбили да гостују.

Том Круз, Брус Спрингстин и Принс нису пристали да позајме гласове у некој од епизода.

Ниједан од председника САД није прихватио понуду, иако су сценаристи били веома креативни.

Image copyright TCFFC Натпис на слици Апу

Неизвесна судбина Апуа

Амерички комичар индијског порекла Хари Кондаболу је 2017. године објавио документарац Проблем са Апуом у ком истиче да је лик Апуа, власника продавнице Квик Е-Март, заснован на расним стеротипима.

Кондабулу Апуов акценат описује као глас „белца који имитира белца који исмева мог оца".

Комичар је у интервјуу за ББЦ изјавио да је велики проблем што је Апуа дефинише његов посао, то колико деце има и уговорен брак.

У филму се појављују и други глумци и комичари индијског порекла, попут Кала Пена и Азиза Ансарија, и говоре о томе како су им се остала деца у школи подсмевала због Апуа.

Тунку Варадарајан је у тексту за Вол Стрит Журнал навео да „Апуов акценат није од велике важност, јер он представља карикатуру, баш као и сви остали ликови у цртаној серији".

Викас Бајај, један од уредника Њујорк Тајмса, написао је да је Апу карикатурални лик „осмишљен да исмева мањину, како би се већина забављала".

Креатор серије Мет Гронинг је у интервјуу за УСА Тудеј одбацио критике Апуа, рекавши: „Живимо у доба када људи обожавају да се претварају да су увређени".

Хенк Азарија, који позајмљује глас Апуу, изјавио је да га „јако узнемирује, приватно и професионално" чињеница да је неко могао бити маргинализован због Апуа.

Азарија је и сам рекао да је спреман да одустане од улоге Апуа, када је почело да се спекулише да ће аутори серије искључити овог лика, али, према свему судећи, Мет Гронинг не планира да одустане од вољеног власника маркета.

„Ми волимо Апуа. Поносни смо на Апуа", наводно је рекао Гронинг.

Image copyright TCFFC

12 кључних тачака

1989: Настанак серије - Simpsons Roasting on an Open Fire је једина епизода емитована у осамдесетим. Друга епизода, Bart the Genius, емитована је 14. јануара 1990.

1991: Појављивање познатих личности - Доказ да сте „успели у Холивуду" - појављивање у Симпсоновима.

1994: 100 епизода

1995: Treehouse of Horror - Почињу традиционалне приче за Ноћ вештица.

2000: 250 епизода - Мет Гронинг говори о будућности серије. „Мислио сам да ћемо почети и живети вечно. Исто тако мислим о животу, али очигледно нисам у праву".

2003: 300 епизода - УСА Тудеј објављије текст „300 разлога да волите Симпсонове".

2007: Филм - Спајдер Пиг, Спајдер Пиг

2012: 500 епизода

2015: Спрингфилд оживљава - Универзал студио открива Спрингфилд Симпсонових. Можете да попијете пиће код Моа, закажете преглед код др Ника и посетите нуклеарну електрану.

2016: Хомер на вези - Ден Кастеланета, који позајмљује глас Хомеру, уживо разговара са гледаоцима, који, захваљујући технологији бележења покрета, виде Хомерово лице.

2017: Критке због стереотипа - Излази документарац Проблем са Апуом.

2018: Симпсонови пробијају рекорд - 636 епизода. Честитамо!

Image copyright Getty Images Натпис на слици Стандардно расположење у колима.

Симпсонови у другим медијима

После 678 епизода, Симпсоновима се не назире крај.

Међутим, сви љубитељи могу да прате једнако интересантне и духовите доживљаје ове породице у стриповима и видео играма.

Simpsons Wrestling из 2001. године можда није најбоље прошла код критичара, али је зато Hit & Run - објављена две године касније, урађена по узору на Grand Theft Auto - умногоме поправила утисак.

Ипак, један од кључних тренутака је дугометражни филм из 2007. године.

Симпсонови су добили сат и по на великом платну, а публика новог омиљеног споредног лика - Спајдер Пиг.

Компанија Фокс је августа 2018. године објавила да ради на новом дугометражном филму.

Image copyright 20th Century Fox Натпис на слици Трампа смо видели неколико пута на месту председника пре него што је добио место у Белој кући

Како су Симпсонови предвидели будућност

Последњих година, Симпсонови су нам омогућил да завиримо у будућност. Између осталог, „предвидели" су да ће Доналд Трамп постати председник САД.

Такође су први доживели епидемију еболе, користили смартфонове и гледали наступ Лејди Гаге у на Супербоулу.

Али и то „предвиђање" има своју цену.

Теоретичари завере нашли су везу између једне епизоде Симпсонових и напада на Светски трговински центар 11. септембра 2001. године.

Иако је епизода у којој Симпсонови путују у Њујорк емитована много година раније, теоретичари завере нашли су јасну везу.

„Симпсонови су купили водич за Њујорк и на једној слици је стајао натпис 'девет долара' одмах до фотографије кула близнакиња, па је то изгледало као 9/11, али то је потпуна случајност", рекао је у интервјуу за ББЦ сценариста Ал Џин.

Међутим, Џин сматра да, с обзиром на број епизода чија се радња одвија у будућности, крајњи резултати нису толико зачуђујући као што фанови мисле.

„Кад направите толико предвиђања, 10 одсто њих се обистини", рекао је.

Где даље?

Тренутно се приказује 31. сезона. Последња, 17. епизода ове сезоне биће емитована првог марта 2020. године.

За исту годину је заказана и 32. сезона.

„Када смо почели да радимо, сведочили смо пропадању цивилизације. Барт је био поносан што је био испод просека. Мајице са његовим ликом биле су забрањене. Знао сам да ће то кад-тад попустити", изјавио је Мет Гронинг.

„Али у сржи наше серије је породица која иде у цркву, вечера заједно и веома је традиционална. Излуђују једни друге, али се и веома воле."

