Ово је једна од њених најпознатијих песама, али Марајина радосна ода љубави никада нија била на првом месту у Америци - до сада

Празнични класик All I Want For Christmas (Једино што желим за Божић) певачице Мараје Кери је коначно на врху америчких топ листа - 25 година после објављивања.

Овај музички хит премијерно је објављен 1994. године као ЕП издање, а не као сингл, због чега није могао да буде уврштен на Билоборд хот 100 листи синглова.

„Успели смо", написала је Кери на Твитеру, уз низ емоџија којима је показала сузе радоснице.

All I Want For Christmas је једна од најпознатијих песама у ово доба године на обе стране Атлантика, а тренутно има највећи број стримова на Спотифају у Великој Британији.

Песма је стекла још већу популарност 2003. године као једна од водећих хитова у филму У ствари љубав.

За 25. годишњицу, Мараја Кери је промовисала њену радосну „заразну" песму још интензивније него иначе, кажу аналитичари, а објаве на друштвеним мрежама почеле су одмах после Ноћи вештица, почетком новембра.

Поред тога, направила је и нови спот и први пут објавила песму као самостални ЦД сингл.

По подацима Билборда, песма је остварила 45 милиона стримова, 34 милиона пута је пуштена на радију и имала 27.000 дигиталних продаја и то само у претходној седмици.

Ово је певачицина 19. песма на првом месту на Хот 100 листи синглова - што значи да је победила рекорд који је већ имала као соло уметница са највише песама на првом месту.

Свеукупно, Мараја Кери је одмах после Битлса, који су имали рекордних 20 песама на првом месту топ листа.

У интервјуу за Њујорк Тајмс, Кери је коментарисала прво место на топ листи: „То је нешто о чему моји најзагриженији фанови размишљају, а људи који су ми заиста блиски ми причају о томе буквално целе године."

„Али, не треба ми нешто са стране да потврди постојање ове песме. Раније сам јој налазила мане сваки пут кад сам је слушала, али у овом тренутку, осећам да коначно могу да уживам у њој".

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мараја Кери је наступала у Медисон сквер гардену у Њујорку у оквиру „All I Want For Christmas" турнеје почетком овог месеца.

