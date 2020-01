Новитети на малим екранима: Које серије ћемо бинџовати у 2020. години

Image copyright BBC/Sky One

Експлозија продукција нових серија обезбедила је досад највећи избор ТВ гледаоцима, тако да се од 2020. очекује много тога.

Нове продукције редовно избацују нове серије, али ни традиционални емитери још не одустају - они можда немају толико новца као онлајн платформе, али се труде да то надоместе квалитетом.

Крај битке се не назире, што је добро за све који уживају у серијама.

Пред вама је зато 20 серија који вас очекују у 2020.

Сва створења велика и мала (All Creatures Great and Small) - Канал 5

Оригинална ББЦ верзија серије (на фотографији изнад) била је велики хит током седамдесетих и осамдесетих у Великој Британији.

Серија прати животе групе ветеринара у једном јоркширском селу, а реч је о причи насталој у низу романа Џејмса Хериота.

Нову верзију серије сада снима Канал 5, а поводом 50 година од објављивања прве књиге - Само кад би могли да говоре (If Only They Could Talk).

Авенија 5 (Avenue 5)- Скај

Армандо Јанучи, аутор ситкома Потпредседница (Veep) и The Thick of It, сада у Авенији 5 истражује свемир.

Прича се дешава у не тако далекој будућности, на свемирском броду чији капетан је Хју Лори. У серији глуме Џош Гад и Ники Амука-Бирд.

Током снимања је било и проблема - пожар је уништио један од главних сетова за снимање, али су аутори успели да све заврше на време.

Серија се очекује 22. јануара.

Залив (The Bay) - ИТВ

Овог пута реч је криминалистичкој драми и то другој сезони.

Радња се дешава у приобалном граду Морекамбеу у којем пратимо живот и рад детективке Лисе Армстронг.

Армстронг је овог пута увучена у низ догађаја око шокантног убиства. Данијел Рајан игра инспектора Тонија Менинга и Линдзи Колсон (Пени Армстронг) су ту и у другој сезони.

Белгравија (Belgravia) - ИТВ

Белгравија (Belgravia) - ИТВ

На шестоделној серији поново су заједно радили сценариста Џулијан Фелоус и тим заслужан за чувену Даунтонску опатију.

Прича почиње у предвечерје Битке код Ватерлоа и прати како су дешавања из те недеље у наредним деценијама утицала на лондонску елиту.

У серији глуме Филип Гленистер и Алис Ив.

Дечаци (Boys) - Канал 4

Прича почиње 1981. године и прати одрастање тројице младића и њихове најбоље другарице Џил. Како године пролазе, на њихове животе, али и људе око њих, све више утиче ХИВ вирус.

Оли Александер из бенда Years & Years игра главног лика Ричија.

Аутор серије је Расел Т. Дејвис, који је на Каналу 4 већ направио велики успех серијом Тотално квир (Queer As Folk).

Круна (The Crown) - Нетфликс

Да, стиже и четврта сезона приче о британској краљици Елизабети, коју поново игра Оливија Колман.

У 2020. серији се прикључују бројни познати глумци и ликови - Гилијан Андерсон ће играти премијерку Маргарет Тачер, а Ема Корин принцезу Дајану.

Доктор Ху (Doctor Who) - ББЦ

Доктор Ху (Doctor Who) - ББЦ

Поново се враћа чувени Доктор Ху. Тачније - докторка.

Господара времена поново игра Џоди Витакер, а најављен је и повратак низа класичних негативаца из Доктор Ху франшизе.

Прва сезона са Џоди Витакер у улози Доктора Хуа изазвала је доста пажње, али је гледаност током десет епизода полако опадала. Нова сезона ће сигурно дати ветар у леђа чувеној франшизи.

Нове епизоде стижу већ 1. јануара.

Дракула (Dracula) - ББЦ

Стивен Мофат и Марк Гатис направили су велики успех новом верзијом Шерлока Холмса.

Овог пута на мале екране враћају чувеног вампира, насталог из пера Брама Стокера. Серија ће имати три епизоде, које ће бити емитоване три дана у низу.

И Дракула почиње 1. јануара.

Убити Ив (Killing Eve) - ББЦ

Прва сезона серије Убити Ив изазвала је доста пажње те 2018. године. Сада стиже наставак.

Реч је о трилеру који је глумицама Џоди Комер и Сандри О донео низ награда - међу којима Бафту, Еми и Златни глобус.

Серија је имала огромну гледаност широм света, што трећу сезону чини једном од најишчекиванијих у 2020. години.

На дужности (Line of Duty) - ББЦ

Крај пете сезоне полицијске драме био је један од најгледанијих у 2019. години, тако да су очекивања пред шесту сезону прилично велика.

Међутим, не зна се готово ништа о самој причи - вероватно ће бити настављена потрага за корумпираним високим званичником полиције.

Оно што је познато јесте да се у шестој сезони враћају сви главни глумци, а придружиће им се Кели Мекдоналд као детективка Џоан Дејвидсон.

Мандалоријан (The Mandalorian) - Дизни+

Спиноф серија из франшизе о Ратовима звезда такође је изазвала доста пажње у 2019. години, што је чини једном од највећих адута Дизнијевог новог стриминг сервиса.

Прича прати ловца на уцењене главе, а у серији се појављују и неки ликови из деветог дела филма о Ратовима звезда.

Серија стиже 31. марта.

Нормални људи (Normal People) - ББЦ

Реч је о екранизацији награђиваног романа ауторске Сали Руни, а који се бави компликованим односом двоје људи од школе до универзитета.

Дејзи Едгар-Џоунс игра Маријен, а Пол Мекал игра Конала.

Серија ће имати 12 епизода, а снимана је у Даблину и Слигу у Ирској, као и у Италији.

Noughts + Crosses - (ББЦ)

Реч је о серији насталој по књигама Малори Блекмен.

Прича прати љубав двоје младих на чији живот утиче њихова боја коже, али уз мањи обрт - Сефи је црнкиња и припадница владајуће класе, којима су белци подређени, а заљубљена је у Калума - белца.

Књиге се баве алтернативном историјом, па тако Африканци имају технолошку и организациону надмоћ над грађанима Европе.

Масали Бедуза глуми Сефи, Џек Роуан игра Калума, а у серији се појављује и репер Стормзи.

Квиз (Quiz) - ITV

Ово је троделна драма урађена по истинитој причи о томе како је мајор Чарлс Инрам освојио главну награду на квизу Ко жели да буде милионер.

Међутим, Инграм је одмах оптужен да је варао - између осталог и тако што је неко из публике кашљао кад је њему одговарало.

Метју Мекфедиен и Шан Клифорд играју Чарса и Дијану Инграм, док Мајкл Шин игра водитеља Криса Таранта.

Салзбури (Salisbury) - ББЦ

Дешавања у Салзбурију из 2018. шокирала су свет.

Дон Старџис је преминула, док су њен дечко Чарли Роули и полицајац Ник Бејли завршили у болници после контакта са нервним агенсом новичоком. Реч је о нападу чија су мета били бивши руски војни званичник Сергеј Скрипаљ и његова ћерка Јулија.

О свему томе је сада снимљена серија од три епизоде, а прича прати како су ти догађаји утицали на локалну заједницу.

Звездане стазе: Пикард (Star Trek: Picard) - Амазон

Да, сер Патрик Стјуарт се враћа у Звездане стазе у улози Жан-Лука Пикарда.

Међутим, готово да се ништа не зна о радњи, заверама и ванземаљцима са којима ће се сусретати у новој серији.

Епизоде стижу 24. јануара.

Страјк: Смртоносно бело (Strike: Lethal White) - ББЦ

На екране стиже и четврти роман Џ. К. Роулинг - која пише под псеудонимом Робелт Галбрајт - о детективу Корморану Страјку и његовог партнерки Робин Елакот.

Њих двоје овог пута истражују наводе о убици деце, а у исто време покушају да размрсе политичку мистерију.

У четвртој сезони се враћају и сви глумци - Том Бурк као Страјк, а Холидеј Грејнџер као Елакот.

Наследници (Succession) - Скај Атлантик

Прича ове серије прати дисфункционалну Рој породицу. На челу је до сада био Логан Рој, али се он повлачи из медијског конгломерата, што изазива велику буру међу осталим члановима породице.

До сада су изашле две сезоне серија која је привукла велику пажњу широм света.

Није познато када ће трећа сезона бити емитована, али се очекује да снимање почне већ у првим данима 2020. године.

Кишни павиљон (A Suitable Boy) - ББЦ

Кишни павиљон је екранизација чувеног класика Викрама Сета.

Прича прати младог студента у северној Индији почетком педесетих година двадесетог века. То је доба када је Индија још била млада држава, чији су се грађани припремали да гласају на првим демократским изборима.

У серији од шест делова глуме Ишран Катер и Танта Маниктала.

Тредстоун (Treadstone) - Амазон прајм

Тредстоун је спиноф шпијунских филмова о Џејсону Борну.

Прича прати мистериозну организацију - по имену Тредстоун - која агенте претвара у готово надљудске убице. Све почиње када се неколико агената „спавача" пробуди како би извршили смртоносне мисије.

У серији глуме Џереми Ирвин, Трејси Ифичор и Омар Митвали, а нове епизоде стижу већ 10. јануара.

