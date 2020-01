Златни глобус: Све што треба да знате о додели првих награда ове године

Image copyright Getty Images

Сви који нешто значе у свету филма и телевизије жељно чекају доделу награда Златни глобус у недељу увече у Лос Анђелесу.

Ова награда, која се додељује за филмску и телевизијску изузетнoст, додељује Удружење страних новинара у Холивуду, сматра се главним наговештајем будућих добитника Оскара.

Иако је на друштвеним мрежама у току кампања #DryJanuary (Трезни у јануару), бројне славне фаце Холивуда познате и по уживању у пићу или два - учиниће ову доделу награда занимљивом за гледање.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Media caption ББЦ на снимању српског филма о Ратовима звезда.

Ако нисте добили позивницу и немате смокинг при руци, не брините, ово је све што треба да знате о овој манифестацији.

Ко води доделу награда Златни глобус?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Да, он пије - Рики Џервејс је први пут био домаћин Златног глобуса 2010. године

Британски комичар Рики Џервејз ће поново, пети пут у каријери, водити доделу награда.

Обећао је да ће пети пут бити „стварно последњи", али то треба узети са резервом, јер је и раније имао сличне изјаве.

Овај 58-годишњи глумац рекао је за Холивуд репортер да је, када су га први пут позвали да води програм, помислио како ће му то „упропастити Божић", јер одмах мора да почне са писањем сценарија за наступ.

„Људи мисле да ја тамо дођем, напијем се и причам из главе. Није истина, ја пишем те вицеве", рекао је он.

Џервејз, који се прославио серијама Канцеларија (The Office) и После смрти (After Life), признаје да му је занимљиво да исмева неке од „привилегованих егоа" у публици у име милиона оних који гледају пренос доделе награда код куће, али да мора да осмисли шале које ће одолети зубу времена.

Које звезде ће уручити награде?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Марго Роби, Рами Малек и Скарлет Јохансон

Организатори Златног глобуса најавили су да ће награде уручивати и номиновани глумци Марго Роби, Рами Малек, Скарлет Јохансон, Бред Пит, Леонардо Дикаприо, Шарлиз Терон и Данијел Крејг.

Сви они се надају да ће их Џервејз лепше најавити него што је то претходни пут учинио Мелу Гибсону, Џонију Депу и Мету Дејмону.

Харвију Кајтелу, Крису Евансу, Глен Клоуз, Риз Витерспун и некадашњој водитељки доделе награда Ејми Полер би боље било да у рукаву имају спреман по један духовит одговор, као и Селми Хајек, Вилу Фарелу, Дакоти Фенинг, Тифани Хадиш и Пирсу Броснану.

Надајмо се само да нико од њих неће себе схватити озбиљније него своје новогодишње одлуке.

Ко би могао да освоји награду и зашто?

Много се очекује од бројних британских звезда које су ове године преплавиле америчке екране и добиле 27 номинација.

Глумице Оливија Колман за улогу у Круни, Хелен Мирен за Катарину Велику и Џоди Камер за Убити Ив номиноване су за глумачке награде, као и звезда и ауторка серије Флибег Фиби Волер Бриџ.

Мрачна комедија номинована је и у категоријама за најбољу музику и комичну серију.

Кит Харингтон је усамљени „престолонаследник", јер је једини од екипе Игре престола номинован и ове године за улогу Џона Снежног.

Звезда Рокетмена Тарон Егертон биће одушевљен ако добије награду за најбољег глумца у музичкој или категорији комедија.

Сем Мендез, редитељ који је недавно проглашен за витеза, могао би да добије награду за најбољег режисера за ратни филм 1917.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе и Ал Паћино удружили су снаге у Нетфликсовом мафијашком филму Ирац

Нетфликсова драма Прича о браку Ное Баумбака има шест номинација, док је епска драма Ирац Мартина Скорсезеа, такође у продукцији Нетфликса, номинована у пет категорија.

Ватиканска драма Двојица папа има четири номинације, док је фаворит за најбољег комичара Еди Марфи за улогу у филму Доломит је моје име (Dolomite Is My Name).

Било једном у Холивуду Квентина Тарантина има пет номинација, између осталих за главне глумце Бреда Пита и Леонарда Дикаприја, први пут заједно на филмском платну.

Ако награда за најбољу драмску улогу оде Хоакину Финиксу за Џокера, свакако ће му измамити осмех.

Где су режисерке?

Једна ствар ће остати непромењена - ни ове године награда за најбољу режију неће отићи у женске руке.

Још од 2000. године, више од 100 мушкараца је номиновано у овој категорији - и само четири жене. Ове године их је петорица,

Пре две године, глумица Натали Портман је предајући награду, рекла: „Овде су све сами мушкарци номиновани".

Председник организатора Златног глобуса Лоренцо Сорија недавно је рекао „Ми не гласамо по роду, гласамо за филм и достигнуће".

Због тога је изостављање Грете Гервиг, редитељке општехваљеног филма Мале жене, толико приметно.

Шта ће се наћи на менију?

Image copyright Getty Images Натпис на слици Храна ће изгледати мало другачије него 2017. године

Само вегански оброци.

Комплетна вечера биће без меса и састојаће се углавном производа биљног порекла.

Организатори кажу да тако желе да скрену пажњу на еколошка питања.

„Ако не можемо да променимо свет, можемо да сачувамо планету и Златни глобус је прилика да се скрене пажња на климатске промене", рекао је Сорија за агенцију Асошијејтед прес.

Заиста, храна за размишљање.

