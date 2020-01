Златни глобус: Магија црвеног тепиха у фотографијама

Звезде малих у великих екрана прошетале су црвеним тепихом уочи церемоније доделе награда Златни Глобус у у Лос Анђелесу.

Ово су само неке од одевних комбинација које су могле да се виде.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Комер, Скот, Волер Бриџ

Међу номинованима су били Џоди Комер, за најбољу главну женску улогу и серији Killing Eve и Ендру Скот, који је био кандидат за најбољу споредну мушку улогу у серији Fleabag.

Ни Џоди, ни Ендру нису освојили награде. Али зато јесте Фиби Волар Бридџ.

Британска списатељица и глумица, која је извршна продуценткиња серије Killing Eve, а истовремено и сценаристкиња у серији Fleabag.

Image copyright Getty Images

Мало њих је на црвеном тепиху изгледало као Били Портер, који је номинован за најбољу мушку улогу у серије Pose, а појавио се у екстравагантној комбинацији.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Андерсон, Видерспун и Роби

За белу боју определиле су се и Џилијан Андерсон, Риз Видерспун и Марго Роби, иако је ова последња имала и топ у више боја.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Оливија Колман и Хелен Мирен

Оливија Колман и Хелен Мирен - глумице које су освојиле Златни глобус за улоге британских краљица определиле су се за црвене хаљине, додуше у различитим нијансама.

Обе су номиноване и ове године, поново за улоге краљица. Колман за серију Круна (The Crown), а Мирен за улогу Катарине Велике у истоименој серији.

Image copyright Getty Images/Reuters Натпис на слици Данст, Ериво и Кинг

Три глумице номиноване за најбољу женску улогу - Кирстен Данст, Синтија Ериво и Џои Кинг, одабрале су прилично смеле комбинације за црвени тепих.

Данст је номинована за улогу у телевизијској серији On Becoming a God in Central Florida.

Ериво је номинована за улогу Херијет Тјубман у филму Херијет, а Кинг за улогу Роуз Бланшард у телевизијској драми The Act.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Палтроу, Свифт, Терон

Гвинет Палтроу, Тејлор Свифт и Шарлиз Терон су такође биле врло уочљиве захваљујући модном избору.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Де Армас, Фелдстин и Клоуз

Ана де Армас и Бини Фелдстин - номиноване за најбоље женске улоге у остварењима Knives Out и Booksmart - одлучиле су се за тамније боје, баш као и Глен Клоуз, прошлогодишња добитница награде за најбољу женску улогу.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Елтон Џон и Дејвид Фурниш

Сер Елтон Џон и Дејвид Фурниш такође су се појавили на црвеном тепиху.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Барон Коен и Фишер, Дајвер и Такер, Херингтон и Лесли

А ту су били и Саша Барон Коен, Адам Дајвер и Кит Херингтон са партнеркама - Ајслом Фишер, Џоаном Такер и Роуз Лесли.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Ricky Gervais with Jane Fallon

Комичар Рики Џервејс је међу првима стигао на церемонији са партнерком Џејн Фалон. Џервејс је рекао да му је Божић пропао јер је морао да пети пут у каријери да пише шале за церемонију доделе Златно глобуса.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Анистон и Лопез

И на крају, али никако не и најмања важне - две Џенифер.

Џенифер Анистон номинована је за најбољу женску улогу у серији The Morning Show, а Џенифер Лопез за споредну улогу у филму Hustlers.

