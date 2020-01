Image copyright Sony/Entertainment One/Warner Bros Натпис на слици Фаворити: Било једном .... у Холивуд, 1917. и Џокер

Објављене су номинације за најпрестижнији филмску награду - Оскар, које ће бити додељене на церемонији у Лос Анђелесу 9. фебруара.

Филм Тода Филипса Џокер предводи списак са највише номинација, а за њим следе остварења Квентина Тарантина Било једном у Холивуду, Мартина Скросезеа Ирац и Сема Мендеса 1917 са по десет номинација.

Међу номинованима за најбољи страни филм је и македонско остварење Земља меда, Тамаре Котевске и Љубомира Стефанова. Истовремено, Земља меда добила је и другу номинацију у категорији за најбољи документарац.

То је једини филм са Балкана који је ушао на коначан списак номинација за награду ове године.

Ово су номинације у најважнијим категоријама:

Најбољи филм

1917

Ле Ман (Славна 24 сата)

Ирац

Џоџо зец

Џокер

Мале жене

Прича о браку

Било једном у Холивуду

Паразит

Најбољи страни филм

Корпус кристи, Пољска

Земља меда, Северна Македонија

Јадници, Француска

Бол и слава, Шпанија

Паразит, Јужна Кореја

Најбољи редитељ

Бонг Џун-хо, Паразит

Тод Филипс, Џокер

Сем Мендиз, 1917

Мартин Скорсезе, Ирац

Квентин Тарантино, Било једном у Холивуду

Најбољи глумац у главној улози

Хоакин Финикс, Џокер

Леонардо ди Каприо, Било једном... у Холивуду

Антонио Бандерас, Бол и слава

Адам Драјвер, Прича о браку

Џонатан Прајс, Две папе

Најбоља глумица у главној улози

Синтија Ериво, Харијет

Скарлет Јохансон, Прича о браку

Серше Ронан, Мале жене

Рене Зелвегер, Џуди

Шарлиз Терон, Оне су бомбе

Најбољи глумац у споредној улози

Бред Пит, Било једном... у Холивуду

Ал Паћино, Ирац

Џо Пеши, Ирац

Том Хенкс, Леп дан у комшилуку

Ентони Хопкинс, Две папе

Најбоља глумица у споредног улози

Лора Дерн, Прича о браку

Марго Роби, Оне су бомбе

Флоренс Пју - Мале жене

Скарлет Јохансон - Џоџо зец

Кети Бејтс - Ричард Џуел

Међу номинованима за најбољу режију нема ниједне жене, а на листи оних који могу да освоје Оскара је и врло мало тамнопутих глумаца и глумица. Ево шта знамо након номинација:

1. Ниједна жена међу номинованима за најбољу режију

Само пет жена у историји Оскара су добиле номинације за најбољег редитеља. Прва је номинована тек 2010. године.

Иако се очекивало да ће се међу номинованима ове године наћи неколико жена, ни Грета Гервиг редитељка филма Мале жене, фавориткиња у овој категорији, није на листи.

Image copyright Reuters Натпис на слици Грета Гервиг (у средини) са звездама филма Мале Жене, Серше Ронан (лево) и Флоренс Пју (десно)

Лулу Венг (Збогом) и Маријел Хелер (Диван дан у комшилуку) су такође помињане као редитељке које би могле да освоје номинацију.

Сада остаје да се види да ли ће чињеница да су међу номинованима само мушкарци изазвати бурне реакције.

2. Бели Оскар (#OscarsSoWhite)?

Прошле године, рекордних три од четири награде за глуму освојили су глумци и глумице који нису беле боје коже (Рами Малек, Реџин Кинг и Махершала Али).

Овог пута, мање је различитости. Међу номинованима у главним категоријама је само Синтија Ериво за улогу робиње која је постала аболиционисткиња Харијет Табман у филму Харијет. Неки су очекивали да ће Еди Марфи могао да доспе у трку за најбољег глумца за филм „Dolemite Is My Name", Жао Шужен у избору за најбољу споредну глумицу у филму Збогом, а Сонг Канг Хо за најбољег споредног глумаца за улогу у Паразиту.

Ипак, сви номиновани у овим категоријама су бели.

3. Да ли Скарлет може да добије две награде?

Скарлет је номинована као најбоља глумица за Причу о браку и најбоља споредна глумица за филм Зец Џоџо. Ово је први пут да је било који глумац или глумица исте године номинован два пута од случаја Кејт Бланчет 2008.

Оскари имају правило које налаже да иста особа не може да буде номинована у истој категорији два пута - што искључило шансе Марго Роби за дуплу номинацију у категорији споредне глумице за филм Оне су бомбе и Било једном у Холивуду.

Image copyright Netflix/20th Century Fox Натпис на слици Скарлет Џохансон у Причи о браку (лево) и у Зецу Џоџо (десно)

4. Повратак миљеника Оскара

Бројни стари миљеници Оскара вратили су се у игру.

Сер Ентони Хопкинс је номинован четити пута (укључујући победу за филм Кад јагањци утихну) - али ни једном од 1998.

Том Хенкс је победио два пута, али зачуђујуће није био номинован од 2001 (за филм Изгнанинк). Добио је номинацију за улогу у драми Леп дан у комшилуку.

И Ал Паћино има осам номинација у каријери - последња је била када је 1993. имао две номинације (и освојио награду за Мирис жене).

Рене Зелвегер је номинована три пута за редом од 2002. до 2004. али ни једном од како је освојила награду за Хладну планину. Ове године, номинована за улогу Џуди Гарланд у филму Џуди.

