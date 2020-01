Били Елиш изводи нову Џејмс Бонд нумеру

Натпис на слици Били Елиш је имала четири године када је Денијел Крејг први пут глумио Бонда у филму Казино Ројал

Поп звезда Били Елиш снимила је насловну нумеру за нови филм о Џејмсу Бонду „Нема времена за умирање".

Америчка певачица, која је прошлог месеца напунила 18 година, најмлађа је музичарка у историји која је написала и снимила песму за ову филмску франшизу.

„Лудо је бити део овога у сваком смислу", изјавила је певачица која је ангажман назвала „великом чашћу".

„Џејмс Бонд је најкул филмска франшиза икада. Још увек сам у шоку."

Последње две Бонд нумере, Аделина Skyfall и Сем Смитова Writing's On The Wall из филма Спектра, освојиле су Оскара.

Елиш је песму компоновала заједно са братом Финеасом О'Конелом, с којим је и урадила деби албум When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, номинован за Греми награду.

„Писање песме за Бонда је нешто о чему смо читавог живота маштали", рекао је О'Конел.

„Не постоји боље укрштање филма и музике од оних попут Goldfinger и Live And Let Die. Срећни смо што имамо малу улогу у тако легендарној франшизи. Живео 007."

Бонд нумера обично се објави месец дана пре премијере филма - Нема времена за умирање ће се наћиу биоскопима 3. априла.

Продуценти Џејмса Бонда Мајкл Г. Вилсон и Барбара Броколи су песму Били Елиш описали као „невероватно моћну и живу", додајући да је „вешто осмишљена да прати емоционалну причу филма".

„Постоје ретки одабрани који сниме Бонд нумеру. Велики сам фан Били и Финеаса. Њихов креативни интегритет и таленат су неприкосновени и не могу да дочекам да публика чује шта су снимили - свежа нова перспектива са вокалима који одражавају будуће генерације", изјавио је режисер Кари Јоџи Фукунага.

Нема времена за умирање је Крејгов последњи филм о Џејмсу Бонду - видимо агента у пензији који ужива у мирном животу на Јамајци. Није неопходно рећи да одмор не траје дуго.

Неколико уметница се нашло у избору за насловну нумеру, укључујући Дуа Липу и Бијонсе - која је подстакла гласине позирајући са чашом вотке мартинија (промућкан, не промешан) на друштвеним мрежама.

Елиш је такође наговестила сарадњу на Инстаграму, објавивши неколико фотографија из Бонд филма у последња 24 сата. Фанови су такође приметили да је Фукунага запратио Били - она је тако постала тек 81. особа коју редитељ прати на овој платформи.

Америчка певачица, позната по готик естетици и шапутавим вокалима, пробила се прошле године захваљујући песмама Bad Guy и Bury A Friend.

Толико је постала популарна да је у јуну њен наступ померен на другу по величини бину на фестивалу Глестонбери, након што је првобитно био заказан на мањем Џон Пил стејџу.

Елиш се сада нашла у друштву Пола Макартнија, Дјуран Дјуран и Мадоне, након што је снимила песму за Бонда.

Пре Елиш, Шина Истон је била најмлађа певачица која је снимила насловну нумеру. Шкотска певачица је имала 22 године када је снимила песму за филм Само за твоје очи 1981. године.

