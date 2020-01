Image copyright Getty Images/Universal Натпис на слици Били Ајлиш је најмлађа ауторка нумере за филм о Бонду

Америчка певачица Били Ајлиш постала је са 18 година најмлађа уметница која ће писати и снимати песму за филм из серијала о Џејмс Бонду.

Кари Јоџи Фукунага, редитељ филма Није време за умирање (No Time To Die), рекао је да је Ајлиш једна од „неколико одабраних" и да ће њена песма „имати одјек на генерације које долазе".

Ширли Беси, Дјуран дјуран, Лулу и Мадона само су неки од уметника који су правили музику за раније делове филма.

Адел и Сем Смит добили су Оскара за музику у последња два дела 007 франшизе - Скајфол и Спектра.

Док чекамо да чујемо како ће песма Били Ајлиш звучати, ево личног избора најбољих и најгорих песама из серијала.

Пет најбољих песама

5) Nobody Does It Better, Карли Сајмон

Филм: Шпијун који ме је волео, 1977.

Део текста: „Like heaven above me, the spy who loved me, is keeping all my secrets safe tonight..."

Ауторка текста Карол Бајер Сагер заслужује додатну похвалу за трећи филм о Бонду у ком је главну улогу играо Роџер Мур, а Марвин Хамлиш направио композицију.

Песму номиновану за Оскара годинама су изводили многи уметници попут Софи Елис Бекстор, Ајме Ман и Џули Ендруз.

4) Diamonds are Forever,Ширли Беси

Филм:Diamonds are Forever, 1971.

Део текста: „Diamonds are forever, hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it..."

Иако је продуцент Хари Салцман мелодију Џона Барија и Дона Блека можда сматрао преслабом, текстописац Ајвор Новело добио је награду.

Један од тренутака на које је Блек најпоноснији је онај када му је редитељ Стивен Спилберг рекао колико цени нумеру.

3) Live and Let Die, Пол Макартни и Вингс

Филм: Живи и пусти друге да умру, 1973.

Део текста: „If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die..."

Ово је динамичан мастерклас који убрзава пулс, продуцента Битлса Џорџа Мартина.

То је прва тема из серијала о Џејмс Бонду која је била номинована за Оскара, а ову песму је каснио обрадио и бенд Guns N' Roses.

2) We Have All the Time in the World, Луј Армстронг

Филм: У тајној служби Њеног величанства, 1969.

Део текста: „Every step of the way will find us, with the cares of the world far behind us..."

Текст Џона Барија за филм Џорџа Лејзенбија, једна је од последњих песама Луја Армстронга.

Нумера није била у уводној шпици филма, већ се појављује у току филма.

1) Goldfinger, Ширли Баси

Филм: Голдфингер, 1964.

Део текста: „He's the man, the man with the Midas touch..."

Лесли Брикас и Антони Њули добили су задатак од Џона Барија да направе песму о зликовцу у стилу нумере Mack The Knife Боба Дилана. Направили су једину песму из серијала филмова коју сви памте.

Љубитељи америчке серије Фрејжер можда памте како у последњој епизоди шесте сезоне Келси Гремер изводи ову песму.

Пет најгорих песама

5) For Your Eyes Only, Шина Истон

Филм:Само за твоје очи, 1981.

Део текста: „You see what no-one else can see, and now I'm breaking free..."

Номинована у категорији за најбољу песму за Оскара, композиција Била Кортина прекомпонована је на захтев продуцента. (У оригиналној верзији, наслов филма појавио се много касније у нумери.)

Шведска уметница Истон једина је певачица која се физички појављује у неком од наслова Бонда.

4) All Time High, Рита Кулиџ

Филм: Октопуси, 1983.

Део текста: „All I wanted was a sweet distraction for an hour or two..."

Ово је смртоносна досадна песма коју је брзо написао Тим Рајс, а извела Рита Кулиџ за шести наставак филма.

Исте године је Лани Хол отпевала подједнако непристојну мелодију за филм о Бонду у ком глуми Шон Конери - Никад не реци никад.

3) The Living Daylights, A-хa

Филм: Дах смрти, 1987.

Део текста: „Hey driver, where we going? I swear, my nerves are showing..."

Композитор Џон Бари је рад са норвешким поп триом на нумери за први филм Тимотија Далтона о Бонду описао као „играње пингпонга са четири лоптице".

Продуценти Бонда вратили су се традиционалнијем ритму када су две године касније радили на филму Дозвола за убиство.

2) The Man with the Golden Gun, Лулу

Филм: Човек са златним пиштољем, 1974.

Део текста: „He has a powerful weapon, he charges a million a shot..."

Једна од малобројних тема из филмова о агенту 007 која не треба да се нађе на топ листама, садржи неке од најпристојнијих сугестивних текстова у франшизи.

Албум Muscle of Love Алис Купера из 1973. године садржи истоимену песму коју је рок звезда написала за филм само да би била одбачена.

Toby Stephens, Rosamund Pike, Madonna and Pierce Brosnan in Die Another Day

1) Die Another Day, Мадона

Филм: Умри други дан, 2002.

Део текста: „I guess I'll die another day, it's not my time to go..."

Мадонин покушај да се плесом представи у франшизи 007 испао је врло несрећан.

Америчка певачица је такође играла у четвртом и последњем филму о Бонду у ком глуми Пирс Броснан.

