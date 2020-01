Image copyright Getty Images Натпис на слици Били Ајлиш добила је награду за најбољи албум и за хит сингл „Bad Guy"

Поп звезда Били Ајлиш највећа је победница Гремија 2020. године јер је освојила чак пет награда, укључујући и ону за најбољег новог извођача и песму године.

Ова 18-годишњакиња је освојила и награду за албум године за деби When We All Fall Asleep, Where Do We Go, снимљен у кући у којој је одрасла у Лос Анђелесу.

Она је тако претекла Тејлор Свифт, до сада најмлађу ауторку која је освојила ову награду.

,,Много се шалим око ових ствари, али искрено желим да кажем да сам толико захвална", рекла је Ајлиш.

Певачица је тријумфовала у великој четворци Гремија - добила је награду за песму године, композицију године, албум године и награду за најбољег новог извођача.

Она је прва музичарка која је то постигла још од награде додељене Кристоферу Кросу 1981. године.

Њен старији брат Финијас О'Конел такође је изабран за продуцента године за рад на албуму певачице.

Рекао је да албум сниман код куће јер је ,,најкреативнији тако где му је напријатније".

,,Велика ми је част да добијем Греми за домаће колачиће", рекао је он.

Ајлиш је деловала презадовољно.

Када је изашла да прими награду за албум године, окренула се Аријани Гранде и рекла: ,,Могу ли само рећи да мислим да Аријана ово заслужује?"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Брат и сестра

Певачица је касније рекла да се осећа као преваранткиња.

,,Осећам се као да не би требало да будем овде", нашалила се. ,,Као да сам случајно упала."

Ова тинејџерка је током последњих 12 месеци буквално написала нова правила попа, стварајући злослутне, узнемирујуће песме које нарушавају типичне структуре и маме слушаоце у мрачне музичке пределе.

,,Нисмо направили овај албум да би освојио Греми", рекао је Финијас, придруживши се сестри на позорници.

,,Написали смо албум о депресији, суицидним мислима и климатским променама, како изгледа када сте лоши момци, шта год то значило.

,,И стојимо овде, збуњени и захвални."

Image copyright Reuters Натпис на слици Алиша Киз је била домаћица

Image copyright Getty Images Натпис на слици Лизо је задивила многе

У част Кобија Брајанта

Остали добитници су вечери били су Лил Нас Екс, који је освојио награду за спот године за видео године за Old Town Roadи Лизо, која је освојила три награде, укључујући ону за најбољу поп соло изведбу за свој хит Truth Hurts.

Певачица је отворила церемонију заједно са певачицом Алишом Киз, водитељком вечери доделе. Одала је почаст кошаркашкој звезди Кобију Брајанту, који је погинуо у паду хеликоптера у недељу увече.

,,Ово је за Кобија", рекла је Лизо кад је церемонија почела, пре него што је отпевала ,,Плачем јер те волим".

После наступа, Киз је позвала публику да се сете Брајантове породице.

Image copyright Reuters Натпис на слици Алиша Киз у част познатог кошаркаша

И други извођачи су одали почаст кошаркашкој звезди током церемоније држећи у рукама дресове.

Међу наступима за памћење је извођење хип хоп аутора Tylerа, The Creatora, који је певао у сред куће која гори и поп певачице Деми Ловато, која је први пут певала уживо од када се сумња да се предозирала пре две године.

Аријана Гранде, која је одбила да присуствује прошлогодишњој церемонији после јавног сукоба са продуцентом емисије, задивила је публику раскошним наступом и изведбом песме Imagine, али и Seven Rings и Thank You, Next, са оркестром.

Image copyright Getty Images Натпис на слици БТС и Лил Нас Екс

Дуа Липа, која је прошле године добила награду за најбољег новог извођача, честитала је Били Ајлиш.

Говор је искористила за подржи родну разноликост у музичкој индустрији којом мушкарци и даље доминирају.

,,Постоји толико звезда продуценткиња, уметница, текстописаца [и] инжењерки", рекла је она.

,,Ако сте у послу и запошљавате, размислите о невероватним, талентованим женама тамо јер заслужујемо место за сваким столом."

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk