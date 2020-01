Image copyright Todd Wawrychuk

Холивудске звезде биле су наоштрене (и спремне) за традиционални оскаровски ручак овог понедељка.

Сваке године, номиновани за Академијину награду се окупљају за пријатељско окупљање и пријатан оброк - који је ове године био заснован на биљкама у склади са другим вечерама славних током холивудске сезоне награда 2020.

Али међу званицама нису били само познати глумци - номиновани директори фотографије, дизајнери звука, костимографи и сви остали такође су присуствовали.

Врхунац овог догађаја је, наравно, велика групна фотографија која се услика на крају, за коју позирају сви присутни од 162 номинованих.

Извукли смо лупу и приметили неколико чудних и упитних модних комбинација.

1. Одело Квентина Тарантина је можда остало на хемијском чишћењу

Image copyright Todd Wawrychuk

Или макар можемо да претпоставимо зашто се појавио у црно-жутој кошуљи за куглање док је већина других званица носила мало формалинију одећу.

Девети филм овог редитеља, Било једном у Холивуду, има огроман број номинација, укључујући и ону за Тарантина у категорији најбољег редитеља.

За групну фотографију, стајао је одмах иза звезде филма Леонарда Дикаприја, али још једно познато лице било је тик уз њега.

Са Квентинове леве стране је Роберт Де Ниро - а овај пар је поново заједно више од две деценије након што су врадили заједно на филму Џеки Браун из 1997.

Ове године, Де Ниро је био потенцијални кандидат за улогу у филму Ирац. Иако није номинован за најбољег глумца, присуствовао је као продуцент филма.

2. Овај пар изгледа као да је из Залеђеног краљевства

Image copyright Todd Wawrychuk

Ако сте једна од бројних особа која је излудела до бесвести од песме „Let It Go" (Пусти, нека иде) из филма Залеђено краљевство, можда желите да прескочите овај део.

Јер оно што кантауторски пар Кристен Андерсон-Лопез и Роберт Лопез не „пушта да оде" је једно друго.

Дуо је номинован за најбољу орингиналну песму ове године „Into The Unknown" за филм Залеђено краљевство 2.

Номинације на страну, они дефинишу апсолутни идеал једног пара.

Пар Лопез делују подједнако заљубљено једно у друго као што су били на венчању 2003. године - што чини њихов брак једним од најдужих у историји Холивуда.

3. Бред Пит ужива у миру и тишини

Image copyright Todd Wawrychuk

По свему судећи, ова групна фотографија је била вероватно једини тренутак када је номиновани за најбољег споредног глумца могао да мало предахне.

Питу су наводно тражили селфије више од било коме другоме на ручку.

„Мале хорде су се формирале око људи као што је Бред Пит (хеј, ако сте номиновани за кратки документарни филм, ово можда ваша једина шанса да га упознате)", рекао је новинар Јахуа Кевин Полови.

А можете и да разумете зашто - он је топ звезда Холивуда са повратком у великом стилу у овој сезону доделе награда, после неколико тешких година у приваном животу.

Пит је већ освојо награде на Златним глобусима и на Удружења филмских глумаца (САГ) за најбољу споредну улогу у Било једном у Холивуду.

Имао је савршене говоре на доделама, а недавно се шалио када је добио САГ награду прошле недеље: „Морам да додам ово на мој Тиндер профил."

4. Овај момак баш жели да добије Оскара

Image copyright Todd Wawrychuk

Толико, да се мало помолио у себи пре сечаности која се одржава у недељу, 9. фебруара.

Ив Пиат можда звучи као име новог Сен Лоран парфема, али у овом случају фоворимо о редитељу филма Фудбалски клуб Нефта, који је номинован за набољи краткометражни играни филм.

Пиат је освежио овогодишњу групну фотографију, заузевши место поред статуете Оскара на средини док држи спојене шаке.

Наравно, његов молитвени положај руку је можда начин да се захвали богу што се нашао тако близу Шарлиз Терон, која стоји тик испред њега.

5. Скарлет Јохансон је побегла од карфиола

Image copyright Getty Images Натпис на слици Скарлет Јохансон на додели САГ награда прошле недеље

Помислили бисте да ако ће се неко појавити за овогодишњу групну фотографију, то би била Скарлет Јохансон јер је номинована два пута.

За две различите улоге које је имала прошле године - Прича о браку и Зец Џоџо - препозната је као најбољу главна глумица и најбоља споредна глумица.

Али не кривимо је што је прескочила овогодишњи ручак.

Оброк у понедељак се састојао од веганског сира и салате од цвекле и цитруса као мезе, док су главно јело биле печене маитаке печурке са зимском бундевом, карфиолом и забрањеним црним пиринчем.

Нисмо сигурни зашто је само црни пиринач забрањен, јер исрено, има аргумената да се забрани све што је било на том менију.

Она није једина особа која је кликнула „Не идем" на старници тог Фејбук догађаја - Јоакин Финикс, Ентони Хопкинс, Антонио Бандерса, Адам Драјвер, Саоарс Ронан и Марго Роби такође нису дошли.

6. Костимографи су носили импресивно дизајниране костиме

Image copyright Todd Wawrychuk

Номиновани за најбољи костим, као што је свима познато, имају предност за када је реч о облачењу за свечане догађаје.

За оскаровски ручак, Сенди Пауел је у потпуности искористила предност светло жуте тканине која јој је преостала са рада на филму Ирац.

Носила је и светло наранџасту кравату да иде уз њену светло наранџасту косу, чинећи њену светлу модну комбинацију у потпуности усклађену у бојама.

Пауел је радила са редитељем Мартином Скорсезеом на неколико његових претходних филмова - укључујући и филмове Авијатичар, Иго, Затворено острво и Вук са Вол Стрита.

Овде позира са Кети Бејтс, која је номинована за најбољу глумицу и која носи наочаре за сунце да нас подсети колико је добро време у Холивуду.

7. И Британци су били живописни

Image copyright Todd Wawrychuk

Две највеће глумачке наде Уједињеног Краљевства ове године разведриле су море сивих одела и досадних кравата.

Звезда филма Мале жене, Флоренс Пју, номинована је за најбољу споредну улогу и изгледала је као код куће стојећи уз холивудске звезде у прелепој наранџастој хаљини.

У међувремену, звезда филма Харијет, глумица Синтија Ериво носила је јарко зелену јакну која се слагала са њеним зеленим наочарима.

Она је успела и да се одупре искушењу да стави зечије уши иза Рене Зелвегер, која ће готово сасвим сигурно да је победи у категорији најбоље глумице за улогу Џуди Гарланд.

8. Овогодишња фотографија изгледа... другачије?

Image copyright Todd Wawrychuk

Када би ови зидови могли да причају, рекли би „можда нас не препознајете, јер је прошле године фотографија направљена на другом месту".

(А онда би сви гости рекли: „О, боже, зид који говори!". Затим би Нетфликс откупио права да направи документарну серију,

Први пут догађај је пребачен из хотела Беверли Хилтон, јер се ове године одржавала раније него претходних.

Зато је Академија изнајмила Реј Долби плесну дворану у Лос Анђелесу, а на истом месту ће се одржати и главна церемонија 9. фебруара.

За разлику од сивих тепиха и завеса на које смо навикли у Беверли Хилтону, позадина на новој локацији је потпуно бела, а таква је и већина номинованих ове године.

9. Марк Бриџис није донео скутер

Image copyright Todd Wawrychuk Натпис на слици Са лева на десно: Џонатан Прајс иза Грете Гервиг, Марк Бриџис и Ноа Баумбах са краватом на пруге

Дизајнер костима освојио је шаљиву награду пре две године када му је водитељ Џими Кимел поклонио скутер јер је одржао најкраћи говор.

Академија је пробала да користи разне тактике како би убрзала добитнике приликом уручења награда.

„Брзо изађите на сцену. Од тренутка када вас прозову, имате минут да завршите говор", наводи продуценткиња Линет Хауел Тејлор.

„Не желимо да вас убрзавамо, али хоћемо ако буде потребе", додала је копродуценткиња Стефани Алан.

Бриџис ће се и ове године појавити на церемонији због рада на филм Џокер, а на фотографији је имао зелену марамицу у џепу од одела.

Бриџис није био једини који је имао упадљив одевни предмет - кравату са нацртаним лишћем.

Ноа Баумбах, режисер филма Прича о браку, имао је интересантну кравату са шареним пругама.

10. Лора Дерн „узела слободно"

Image copyright Todd Wawrychuk

Сваке године, глумица Лора Дерн је задужена за распоређивање људи током заједничког фотографисања.

Али ове године је дошло да мањег сукоба интереса, пошто је она једна од номинованих.

Уместо да се бави мулти-таскингом, ове године Дерн је одлучила да узме мали одмор.

„Извињавам се што ове године не могу то да радим, иако много волим", рекла је Дерн пре почетка ручка.

„Али постоји леп разлог зашто је тако", додала је она.

Ове године њен посао обавиће Илијана Даглас, глумица и режисерка, тако да ће Дерн моћи да ужива и позира у хаљини који је дизајнирао Оскар де ла Рента.

Овде можете погледати фотографију у пуној величини.

Додела Оскара 2020 одржава се у Холивуду у Лос Анђелесу у недељу 9. фебруара.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk