Image copyright Getty/Lionsgate/Sony/Pixar Натпис на слици Бонг Јон Хо, Шарлиз Терон, Том Хенкс, Синтија Ериво, Вуди и Скарлет Јохансон

Кратка пауза између доделе Бафте и Оскара ове године једва да је оставила Хоакину Финиксу довољно времена да опере вишенаменски смокинг.

Звезда филма Џокер само је један од холивудских глумаца који журе из Лондона за Лос Анђелес како би стигли на доделу награда Академије у недељу.

Церемонија почиње раније него претходних година јер организатори покушавају да зауставе пад гледаности. Сматра се да низ церемонија додела других награда смањује интересовање публике за Оскаре, који је практично круна сезоне додела награда.

Оскаролози су пажљиво проучавали списак номинација у потрази за трендовима, обрасцима, бизарностима и траговима који указују на то ко би могао да освоји шта.

1. Скарлет Јохансон се придружила прилично ексклузивном клубу

Она је тек 12. особа која је добила две номинације за глуму исте године.

Јохансон је номинована за Најбољу главну женску улогу и Најбољу споредну женску улогу за роле у филовима Прича о браку и Зец Џоџо.

Image copyright Netflix/Fox Натпис на слици Скарлет Јохансон у Причи о браку (лево) и Зецу Џоџоу

У клубу оних који су такође имали по две номинације су и Сигурни Вивер (1989), Ал Паћино (1993), Ема Томпсон (1994), Џејми Фокс (2005) и Кејт Бланшет (2008).

Нико од њих није освојио награду у обе категорије.

2. Прошло је 15 година откако су добитници награде за најбољу главну женску улогу и најбољи филм били усклађени

Награде за најбољи филм и најбољу главну женску улогу веома ретко оду уметницима који су радили на истом филму. Девојка од милион долара из 2004. године са Хилари Свонк у главној улози је последњи филм чија екипа је освојила обе награде.

Мало је вероватно да ће се ове године то изменити.

Рене Зелвегер је главна фавориткиња за освајање Оскара за Џуди, који није чак ни номинован за најбољи филм.

3. Синтија Ериво би могла за заврши са огромним ЕГОТ-ом.

Штавише, ако звезда Харијете освоји и Оскара уз Еми, Греми и Тони, постаће најмлађа освајачица ЕГОТ-а у историји.

Image copyright EPA

Ова тридесеттрогодишњакиња преузеће ту титулу од актуелног шампиона Роберта Лопеза, који је освојио овај низ награда 2018. са 39 година.

Ериво има чак две шансе да то постигне у ноћи доделе Оскара - зато што је номинована за најбољу глумицу и оригиналну песму (она је са екипом написала песму Stand Up).

4. Ако Сем Мендес однесе награду за најбољу режију, биће то највећи размак између два освајања награде за режију у историји Оскара

Сем, који је недавно проглашен витезом, први пут је добио Оскара 2000. године за Америчку лепоту, али би могао да тријумфује поново на церемонији 2020. године са изузетно успешним епом о Првом светском рату 1917.

Пре овога, рекордни размак држао је Били Вајлдер, освојивши два трофеја за најбољу режију са размаком од 15 година за Изгубљени викенд (1945) и Апартман (1960).

5. Један пар бори се једно против другог у конкуренцији за најбољи филм

Режисери Грета Гервиг и Ноа Баумбах, који су почели да се забављају 2011. године и имају дете, боре се једно против другог за најпрестижнију награду.

Номинације Грете Гервиг за Мале жене и Ное Баумбаха за Причу о браку чине их првим режисерским паром у историји који се директно бори једно против другог у категорији за најбољи филм.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Лора Дерн (десно), глуми у Малим женама Грете Гервиг и у Причи о браку Ное Баумбаха

Џејмс Камерон и Кетрин Бигелоу имали номиноване филмове 2009. године - али су се они развели осамнаестак година пре тога.

Гервиг и Баумбах су номиновани у незнатно другачијим категоријама за сценарио (најбољи адаптирани сценарио и оригинални сценарио) тако да то незнатно смањује напетост између њих двоје код куће над судопером.

Сасвим случајно, у оба њихова филма игра Лора Дерн која је номинована за најбољу споредну женску улогу.

6. Е сад, упркос томе, Мале жене и Прича о браку имају мале шансе да освоје главну награду

То је делом зато што није уобичајено да филм освоји награду за најбољи филм а да није номинован за најбољег режисера, што се није десило ни Грети Гервиг ни Нои Баумбаху.

Није, међутим, немогуће.

Прошле године је Зелена књига тријумфовала без признања Питеру Фарелију у виду номинације за најбољег режисера. Филм Арго из 2013. године био је последњи који је освојио награду за најбољи филм, а да режисер Бен Афлек није ни номинован.

Image copyright Pixar

7. Прича о играчкама 4 могла би да обори рекорд у Оскарима који је поставила Прича о играчкама 3

Награда за најбољи дугометражни анимирани филм уведена је 2001. године и од тада ју је освојио само један наставак - Прича о играчкама 3.

Дакле, победа би Причу о играчкама 4 учинила не само другим наставком који је освојио награду за најбољи дугометражни анимирани филм, већ и другим филмом који је освојио награду у оквиру истог серијала.

8. Паразит је већ оборио рекорд, а могао би да обори још један ако освоји награду

То је први корејски филм који је номинован за најбољи филм, а тек шести филм који је номинован и за најбољи филм, и за најбољи међународни дугометражни филм.

На том списку двоструких номинација налазе се прошлогодишњи Рим, Љубав из 2012. године и Притајени тигар, скривени змај из 2000. године.

9. Џонатан Прајс уноси дозу реалности у номинацију за најбољег глумца

Звезда Двојице папа једини међу номинованима у овој категорији игра стварну личност - папу Фрању.

Image copyright Reuters

Остали, Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драјвер и Хоакин Финикс, играју фиктивне ликове.

(У реду, Педро Алмодовар је уткао неке од властитих искустава у филмског режисера ког игра Бандерас у филму Бол и слава.)

Има више реалности у категорији за најбољу главну женску улогу - Рене Зелвегер игра Џуди Гарланд, Синтија Ериво игра активисткињу за укидање ропства Харијету Табман, а Шерлиз Терон игра водитељку вести Фокс њуза Меган Кели.

10. Часописи су плодно тле за филмске идеје

Два фаворита овогодишње сезоне доделе награда заснована су на чланцима из часописа.

Прелеп дан у крају инспирисан је чланком из 1998. године у Есквајеру из пера новинара Тома Џунода, који је написао профил-интервју са дечјим забављачем Фредом Роџерсом.

Преваранти је, у међувремену, заснован на истраживачком чланку из 2015. године у часопису Њујорк из пера Џесике Преслер.

Image copyright Getty/Sony Натпис на слици Џенифер Лопез (која глуми у Преварантима) и Том Хенкс (Прелепи дан у крају)

Иако су оба филма номинована за бројне награде ове сезоне, укључујући и Златни глобус, само се Прелепи дан у крају нашао на радару Академије.

Џенифер Лопез ће морати да рачуна на неки будући филм да би добила номинацију за Оскара.

11. Просечно годиште номинованих за најбољу споредну мушку улогу је 71

Ове године, кандидати имају више године од просечне старости свих добитника у овој категорији - која износи 49.

Овај пут, Бред Пит је најмлађи са 56, номинован уз Тома Хенкса (63), Џоа Пешија (76), Ал Паћина (79) и сер Ентонија Хопкинса (82).

Будући да су већ неко време у овом послу, можда не изненађује да сви ови похлепни момци већ имају Оскара - Пит је добио награду као продуцент за 12 година ропства, док су га остали освојили за глуму.

12. Човек-птица би могао да послужи као преседан за 1917

Аналитичари Оскара сваке године пажљиво мотре на награду за Најбољу монтажу, зато што постоји јака веза између номинације за ову категорију и коначног освајања награде за најбољи филм.

Уочљиво је, стога, да је 1917 фаворит за главну награду упркос изостанку номинације за монтажу.

Само је један филм после 1980. године освојио награду за најбољи филм без номинације за најбољу монтажу, а то је био Човек-птица из 2014. године.

Да све буде занимљивије, Човек-птица и 1917 већ имају нешто заједничко - оба филма делују као да су снимљена из једног кадра. Ниједан заправо није, што, да иронија буде већа, показује колико монтажа мора да је била виртуозна.

Image copyright EPA Натпис на слици 1917 је освојио два Златна глобуса, за најбољу драму и за најбољег режисера Сема Мендеса

13. Ле Ман '66: Славна 24 сата је први филм о аутомобилској трци који је добио номинацију за најбољи филм

Ово вам можда неће звучати нешто посебно занимљиво, али постоји изненађујуће висок број тркачких филмова који су запостављени у прошлости - као што су Трка живота, Гранд при и Дани грома.

Сена не би могао да се номинује за најбољи филм зато што би већ имао номинацију за најбољи документарни филм, али он није добио чак ни то.

Ле Ман '66: Славна 24 сата (у оригиналу Ford v Ferrari, у неким земљама преведен као Ле Ман '66) јесте номинован, али има мале шансе за победу.

„Налази се у јакој конкуренцији, али овај филм управо говори о побеђивању јаке конкуренције", признаје Кристофер Смит из Motor1.

14. Нетфликс је ове године удвостручио шансе за победу

Славни стриминг сервис уложио је 2019. године све наде (и новац) у Рим, спровевши агресивну кампању за награду за најбољи филм која је на крају отишла Зеленој књизи.

Ове године су спремили много више филмова за сезону додела награда, као што су Краљ, Име ми је Долемајт, Двојица папа и Ландромат (филм о ком је боље рећи што мање).

Image copyright Netflix Натпис на слици Име ми је Долемајт са Едијем Марфијем био је ове године велика нада Нетфликса

Нетфликсова два филма, Ирац и Прича о браку, номиновани су за главну награду.

Могуће је да Академија још увек није спремна да дозволи да стриминг сервис освоји награду за најбољи филм. Али ако постоји неки Нетфликсов наслов који би могао да их придобије, онда би то морао да буде гангстерски филм Мартина Скорсезеа са Робертом Де Ниром, Ал Паћином и Џоом Пешијем у главним улогама.

15. Ниједан од двојице фаворита за најбољи филм немају номинације у глумачким категоријама

То је можда због тога што је Паразит доживљен као филм са глумачким ансамблом, где није лако издвојити једну изведбу за категорију главног глумца.

Изостанак филма 1917 из глумачких категорија представља веће изненађење јер се Џорџ Макеј појављује у читавом филму.

16. Номинација ауторке песама Дајан Ворен за најбољу оригиналну песму („I'm Standing With You" из филма Пробој) њена је једанаеста за Оскара

У остале спадају How Do I Live у извођењеу Лиен Рајмс (из Летеће тамнице), I Don't Want to Miss a Thing групе Аеросмит (из Армагедона) There You'll Be Фејт Хил (из филма Перл Харбур).

Али, као што смо рекли прошле године, она и даље никад није освојила ниједну награду.

Ворен је сада најноминованија жена за Оскара без победе у историји, што значи да Глен Клоуз може да одахне.

Номинација сер Елтона Џона у овој категорији стиже 25 година након што је добио награду за Can You Feel The Love Tonight из Краља лавова.

Image copyright EPA/Getty Натпис на слици Рене Зелвегер би за тумачење Џуди Гарланд (десно из 1956. године) могла да освоји награду за најбољу главну женску улогу

17. Џуди Гарланд никад није освојила Оскара. А требало је

Сви су очекивали да га добије за Звезда је рођена 1954. године и она је чак припремила и камере око болничког кревета (управо се била породила) како би снимиле њен говор.

Међутим, добила га је Грејс Кели за Провинцијалку - један од највећих преокрета у историји Оскара.

Камермани су журно распремили опрему око Гарланд и отишли.

Дакле, ако Рене Зелвегер заиста добије награду за најбољу главну женску улогу, макар ће то у неком облику представљати (окаснело) признање Академије за Гарланд, више од пет деценија после њене смрти.

